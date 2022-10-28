https://ria.ru/20221028/migranty-1827620391.html

В Германии предъявили претензии Польше из-за приема беженцев с Украины

В Германии предъявили претензии Польше из-за приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.10.2022

В Германии предъявили претензии Польше из-за приема беженцев с Украины

Мэр немецкого города Котбус Хольгер Кельх в интервью Die Welt выразил недовольство тем, что Польша принимает беженцев с Украины, но всячески уклоняется от... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:02

2022-10-28T18:02

2022-10-28T20:05

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мэр немецкого города Котбус Хольгер Кельх в интервью Die Welt выразил недовольство тем, что Польша принимает беженцев с Украины, но всячески уклоняется от помощи вынужденным переселенцам из стран Ближнего Востока.Политик пожаловался на невозможность дальнейшего приема украинских беженцев. По его словам, у города попросту нет ресурсов — детсады и школы переполнены, система здравоохранения не справляется. Также Кельх заявил о необходимости в курсах немецкого языка для детей приезжих.Мэр Котбуса сравнил нынешний наплыв беженцев с кризисом 2015 года. По его мнению, в обоих случаях власти среагировали поздно."Решение по распределению беженцев должно быть, наконец, найдено на европейском уровне", — добавил он.Репортер Die Welt заявил, что Польша приняла большое количество украинцев. Кельх с ним согласился, но отметил, что и до украинского кризиса в соседней стране жило немало мигрантов из постсоветской республики, без труда которых местная экономика бы не функционировала. Также он выразил недовольство избирательностью Варшавы при приеме беженцев."Я также хотел бы увидеть большую поддержку людей из Сирии или Афганистана. Не должно быть людей первого и второго сорта", — подчеркнул политик.Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам, и они находятся в "крайне опасном положении".Польша с начала российской спецоперации приняла более семи миллионов украинцев, более пяти миллионов из которых позднее вернулись на родину.В июле стало известно, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу и самим содержать себя. Несмотря на это, поток украинских беженцев не иссякал. В октябре на совместной границе были зафиксированы очереди на выезд с Украины.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825907961.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

https://ria.ru/20221017/protesty-1824594534.html

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в мире, польша, украина, германия