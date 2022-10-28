https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России - РИА Новости, 28.10.2022
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России
Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:38
2022-10-28T10:38
2022-10-28T10:39
россия
стамбул
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках."Подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября", - говорится в сообщении МИД РФ.
https://ria.ru/20221027/energetika-1827205337.html
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Стамбул, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
10:38 28.10.2022 (обновлено: 10:39 28.10.2022)
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России
МИД: злоупотребления гуманитарным коридором продуктовой сделки нельзя игнорировать