https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html

Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России

Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России - РИА Новости, 28.10.2022

Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России

Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:38

2022-10-28T10:38

2022-10-28T10:39

россия

стамбул

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках."Подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября", - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20221027/energetika-1827205337.html

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россия, стамбул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире