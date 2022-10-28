https://ria.ru/20221028/mi-35-1827538810.html

Пилот рассказал, как Ми-35 уходит от украинской ПВО

Пилот рассказал, как Ми-35 уходит от украинской ПВО - РИА Новости, 28.10.2022

Пилот рассказал, как Ми-35 уходит от украинской ПВО

Российские вертолетчики, применяющие в ходе специальной военной операции на Украине Ми-35, стреляют по вражеским позициям с расстояния 5,5-8 километров и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:09

2022-10-28T15:09

2022-10-28T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ми-35

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские вертолетчики, применяющие в ходе специальной военной операции на Украине Ми-35, стреляют по вражеским позициям с расстояния 5,5-8 километров и применяют кабрирование, чтобы не подходить близко к противнику, рассказал командир экипажа Дмитрий."Задачи мы выполняем по сопровождению и прикрытию наземных колонн, а также по уничтожению живой, бронированной и легкобронированной силы. Работаем с предельно малых высот. Дальность у нас где-то от 5,5 до 7,5-8 километров", - сказал Дмитрий в видеоролике, распространенном Минобороны РФ. По его словам, полеты на такой дальности выполняются для того, чтобы не подходить близко к линии соприкосновения с противником.На обнародованных российским военным ведомством кадрах видно, как вертолетчики выполняют кабрирование – идут на предельно низкой высоте 5-7 метров, а затем резко задирают носы, чтобы выстрелить 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Ракеты, запущенные с большого расстояния, летят по навесной траектории и достигают противника. Вертолетчик уточнил, что такую технику пилотирования они отрабатывали еще в ходе учебно-тренировочных полетов в пунктах постоянных дислокаций. И даже когда ПВО противника удается засечь в воздухе российские машины, Ми-35 позволяют умелым летчикам скрыться от ракет."В одном из полетов получили координаты, подготовились и пошли на удар. После того, как отработали, по нам было отработано с ПЗРК, и мы выполнили маневр, спрятались за рельеф местности, и тем самым не дали ракете достигнуть вертолета", - добавил Дмитрий.28 октября отмечается День армейской авиации.

https://ria.ru/20221028/svo-1827397034.html

https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825101519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ми-35, украина, ситуация в днр и лнр