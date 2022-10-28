https://ria.ru/20221028/mfts-1827464563.html
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ - РИА Новости, 28.10.2022
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ
Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:42
2022-10-28T12:42
2022-10-28T12:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине"."До конца года, по мере того, как будут подобраны помещения и персонал, будут открыты отделения практически во всех административных единицах республики. Таким образом, около 30 отделений МФЦ будут функционировать на территории ЛНР", - сообщил представитель пресс-службы движения со ссылкой на и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталия Седых.Представитель пресс-службы уточнил, что многофункциональные центры будут обеспечивать "эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте".
https://ria.ru/20221018/rvio-1824889272.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ
В ЛНР хотят открыть около 30 отделений МФЦ до конца года
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".
"До конца года, по мере того, как будут подобраны помещения и персонал, будут открыты отделения практически во всех административных единицах республики. Таким образом, около 30 отделений МФЦ будут функционировать на территории ЛНР", - сообщил представитель пресс-службы движения со ссылкой на и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталия Седых.
Представитель пресс-службы уточнил, что многофункциональные центры будут обеспечивать "эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте".