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В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/mfts-1827464563.html
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ - РИА Новости, 28.10.2022
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ
Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:42
2022-10-28T12:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине"."До конца года, по мере того, как будут подобраны помещения и персонал, будут открыты отделения практически во всех административных единицах республики. Таким образом, около 30 отделений МФЦ будут функционировать на территории ЛНР", - сообщил представитель пресс-службы движения со ссылкой на и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталия Седых.Представитель пресс-службы уточнил, что многофункциональные центры будут обеспечивать "эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте".
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
12:42 28.10.2022
 
В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ

В ЛНР хотят открыть около 30 отделений МФЦ до конца года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка в МФЦ
Девушка в МФЦ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка в МФЦ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".
"До конца года, по мере того, как будут подобраны помещения и персонал, будут открыты отделения практически во всех административных единицах республики. Таким образом, около 30 отделений МФЦ будут функционировать на территории ЛНР", - сообщил представитель пресс-службы движения со ссылкой на и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталия Седых.
Представитель пресс-службы уточнил, что многофункциональные центры будут обеспечивать "эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте".
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:21
В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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