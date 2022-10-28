https://ria.ru/20221028/mfts-1827464563.html

В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ

В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ - РИА Новости, 28.10.2022

В ЛНР откроют около 30 отделений МФЦ

Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:42

2022-10-28T12:42

2022-10-28T12:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770687471_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_e4a1932e0d4774fac535b362c3625740.jpg

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Около 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планируют открыть в Луганской Народной Республике до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине"."До конца года, по мере того, как будут подобраны помещения и персонал, будут открыты отделения практически во всех административных единицах республики. Таким образом, около 30 отделений МФЦ будут функционировать на территории ЛНР", - сообщил представитель пресс-службы движения со ссылкой на и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталия Седых.Представитель пресс-службы уточнил, что многофункциональные центры будут обеспечивать "эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте".

https://ria.ru/20221018/rvio-1824889272.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика