https://ria.ru/20221028/metro-1827411502.html
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 28.10.2022
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:17
2022-10-28T09:17
2022-10-28T09:17
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221022/poezd-1825824550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения увеличили на юго-восточном участке фиолетовой ветки метро Москвы