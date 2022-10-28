https://ria.ru/20221028/metro-1827411502.html

На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 28.10.2022

На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:17

2022-10-28T09:17

2022-10-28T09:17

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221022/poezd-1825824550.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен, общество