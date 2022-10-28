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На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 28.10.2022
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На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 28.10.2022
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:17
2022-10-28T09:17
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
09:17 28.10.2022
 
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения увеличили на юго-восточном участке фиолетовой ветки метро Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтанция метро "Выхино" в Москве
Станция метро Выхино в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Станция метро "Выхино" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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