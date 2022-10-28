https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html
Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии
Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии - РИА Новости, 28.10.2022
Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:57
2022-10-28T22:57
2022-10-28T23:35
в мире
йоахим гаук
андрей мельников
германия
украина
штази
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев."Федеральный президент Йоахим Гаук был и остается моим любимым политиком в Германии. Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным", — написал дипломат.Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление украинца: некоторые согласились, назвав Гаука мудрым и благородным человеком, но многие пришли в негодование из-за слов Мельника."О, Боже! Вы защищаете сотрудника Штази? Это плохие новости об Украине", — написала Margit11."Как храбро он сидит в своем теплом кресле <…>, в то время как другим приходится стрелять друг в друга и умирать при этом", — прокомментировал HolgerH17."Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам это нравится", — ответила экс-послу AliceSpatz."Сотрудник Штази при ГДР, а потом токарь, выкупивший свою свободу и работавший на госслужбе ложью. У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег", — написал Marukamerad."Действительно, этот бунтарь против самых умных в нашей стране показывает, что симпатии этого бандеровца всегда бьют по нужным", — заявил smoke_camera."Вы похожи, у обоих проблемы с поведением! Подобное притягивает подобное, не так ли?" — добавил C19_K79.Йоахим Гаук занимал пост президента Германии с 2012 по 2017 годы. Политик родился в 1940 году в ГДР. С юности не скрывал антикоммунистических взглядов, стал пастором в Мекленбурге, где прослужил до конца 1980-х. В 1990 году Гаука избрали депутатом Народной палаты ГДР, позднее его назначили уполномоченным по управлению архивами Штази. В 2010 году участвовал в президентских выборах, но уступил Кристиану Вульфу. Но через два года победил на голосовании и занял пост главы государства.
https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html
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в мире, йоахим гаук, андрей мельников, германия, украина, штази
В мире, Йоахим Гаук, Андрей Мельников, Германия, Украина, Штази
22:57 28.10.2022 (обновлено: 23:35 28.10.2022)
Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии
Экс-посол Украины Мельник вывел немцев из себя твитом об бывшем президенте Германии Гауке
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter
хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев.
"Федеральный президент Йоахим Гаук был и остается моим любимым политиком в Германии. Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным", — написал дипломат.
Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление украинца: некоторые согласились, назвав Гаука мудрым и благородным человеком, но многие пришли в негодование из-за слов Мельника.
"О, Боже! Вы защищаете сотрудника Штази
? Это плохие новости об Украине", — написала Margit11.
"Как храбро он сидит в своем теплом кресле <…>, в то время как другим приходится стрелять друг в друга и умирать при этом", — прокомментировал HolgerH17.
"Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам это нравится", — ответила экс-послу AliceSpatz.
"Сотрудник Штази при ГДР, а потом токарь, выкупивший свою свободу и работавший на госслужбе ложью. У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег", — написал Marukamerad.
"Действительно, этот бунтарь против самых умных в нашей стране показывает, что симпатии этого бандеровца всегда бьют по нужным", — заявил smoke_camera.
"Вы похожи, у обоих проблемы с поведением! Подобное притягивает подобное, не так ли?" — добавил C19_K79.
Йоахим Гаук занимал пост президента Германии с 2012 по 2017 годы. Политик родился в 1940 году в ГДР. С юности не скрывал антикоммунистических взглядов, стал пастором в Мекленбурге, где прослужил до конца 1980-х.
В 1990 году Гаука избрали депутатом Народной палаты ГДР, позднее его назначили уполномоченным по управлению архивами Штази. В 2010 году участвовал в президентских выборах, но уступил Кристиану Вульфу
. Но через два года победил на голосовании и занял пост главы государства.