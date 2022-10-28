https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html

Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии

Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии - РИА Новости, 28.10.2022

Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:57

2022-10-28T22:57

2022-10-28T23:35

в мире

йоахим гаук

андрей мельников

германия

украина

штази

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев."Федеральный президент Йоахим Гаук был и остается моим любимым политиком в Германии. Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным", — написал дипломат.Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление украинца: некоторые согласились, назвав Гаука мудрым и благородным человеком, но многие пришли в негодование из-за слов Мельника."О, Боже! Вы защищаете сотрудника Штази? Это плохие новости об Украине", — написала Margit11."Как храбро он сидит в своем теплом кресле <…>, в то время как другим приходится стрелять друг в друга и умирать при этом", — прокомментировал HolgerH17."Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам это нравится", — ответила экс-послу AliceSpatz."Сотрудник Штази при ГДР, а потом токарь, выкупивший свою свободу и работавший на госслужбе ложью. У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег", — написал Marukamerad."Действительно, этот бунтарь против самых умных в нашей стране показывает, что симпатии этого бандеровца всегда бьют по нужным", — заявил smoke_camera."Вы похожи, у обоих проблемы с поведением! Подобное притягивает подобное, не так ли?" — добавил C19_K79.Йоахим Гаук занимал пост президента Германии с 2012 по 2017 годы. Политик родился в 1940 году в ГДР. С юности не скрывал антикоммунистических взглядов, стал пастором в Мекленбурге, где прослужил до конца 1980-х. В 1990 году Гаука избрали депутатом Народной палаты ГДР, позднее его назначили уполномоченным по управлению архивами Штази. В 2010 году участвовал в президентских выборах, но уступил Кристиану Вульфу. Но через два года победил на голосовании и занял пост главы государства.

https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html

https://ria.ru/20221027/bespilotniki-1827241016.html

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в мире, йоахим гаук, андрей мельников, германия, украина, штази