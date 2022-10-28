https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html

Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter

Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter - РИА Новости, 28.10.2022

Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник во время дискуссии в твиттере назвал немецкого депутата от партии АдГ Рюдигера Люкассена слугой Путина. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:46

2022-10-28T16:46

2022-10-28T17:27

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник во время дискуссии в твиттере назвал немецкого депутата от партии АдГ Рюдигера Люкассена слугой Путина."Украина требует от Германии 500 миллионов субсидий ежемесячно. При этом она отказывается от "вмешательства" в принятие решения о переговорах. Получается, что Германия должна платить и при этом терпеть Андрея Мельника. Так не пойдет. Кто платит, тот и принимает решения", — написал немецкий политик в твиттере.В комментариях под записью бывший посол Украины написал: "Ах, да, все вы из АдГ — путинские слуги и должны меня терпеть".Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла.Дипломат проработал в Берлине почти восемь лет и запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.

https://ria.ru/20221026/melnik-1827057762.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221016/melnik-1824409130.html

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в мире, андрей мельников, владимир зеленский, олаф шольц, берлин (город), украина, германия, вооруженные силы украины