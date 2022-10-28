https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html
Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter
Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter - РИА Новости, 28.10.2022
Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник во время дискуссии в твиттере назвал немецкого депутата от партии АдГ Рюдигера Люкассена слугой Путина. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:46
2022-10-28T16:46
2022-10-28T17:27
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник во время дискуссии в твиттере назвал немецкого депутата от партии АдГ Рюдигера Люкассена слугой Путина."Украина требует от Германии 500 миллионов субсидий ежемесячно. При этом она отказывается от "вмешательства" в принятие решения о переговорах. Получается, что Германия должна платить и при этом терпеть Андрея Мельника. Так не пойдет. Кто платит, тот и принимает решения", — написал немецкий политик в твиттере.В комментариях под записью бывший посол Украины написал: "Ах, да, все вы из АдГ — путинские слуги и должны меня терпеть".Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла.Дипломат проработал в Берлине почти восемь лет и запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.
https://ria.ru/20221026/melnik-1827057762.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/melnik-1824409130.html
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в мире, андрей мельников, владимир зеленский, олаф шольц, берлин (город), украина, германия, вооруженные силы украины
В мире, Андрей Мельников, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Берлин (город), Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
16:46 28.10.2022 (обновлено: 17:27 28.10.2022)
Мельник оскорбил немецкого депутата в Twitter
Экс-посол Украины в Германии Мельник назвал депутата АдГ Люкассена путинским слугой