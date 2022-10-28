https://ria.ru/20221028/medved-1827530574.html

Медведь из Московского зоопарка искупался в реабилитационном бассейне

Медведь из Московского зоопарка искупался в реабилитационном бассейне - РИА Новости, 28.10.2022

Медведь из Московского зоопарка искупался в реабилитационном бассейне

Медведь Диксон из Московского зоопарка впервые искупался в специально сконструированном для его реабилитации вольере с бассейном, сообщила в своем... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

2022-10-28T14:46

хорошие новости

общество

светлана акулова

диксон

красноярский край

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Медведь Диксон из Московского зоопарка впервые искупался в специально сконструированном для его реабилитации вольере с бассейном, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать."Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружен с учетом его ограниченных физических возможностей", - написала Акулова.Она рассказала, что сначала медведь исследовал новое место, а после купался в воде и даже нырял. Гендиректор подчеркнула, что риска утонуть у животного не было, так как глубина бассейна плавная - разброс от 35 сантиметров до 75 сантиметров в разных местах. По ее словам, первый заплыв показал, что теперь глубину можно увеличивать - от 55 сантиметров до 85 сантиметров соответственно."На протяжении всей прогулки зоологи отмечали движение бедренных мышц у Диксона - как на пути к бассейну, так и в воде: это значит, что медведь старался себя подтягивать. В целом мы оценили первый выход Диксона в бассейн как успешный: медведь с удовольствием провел в воде около часа, а потом по собственному желанию вышел из бассейна и благополучно вернулся внутрь вольера. Теперь нам нужно выждать время, чтобы медведь адаптировался к новым для него условиям, а затем зоологи приступят непосредственно к водным тренингам", - добавила Акулова.

https://ria.ru/20221026/zoopark-1827046058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, светлана акулова, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк