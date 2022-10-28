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Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным
Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:52
2022-10-28T22:52
туризм
владимир константинов
мариуполь
миллет
таганрог
ростовская область
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск."Маршрут вдоль Мариуполя начинает набирать обороты", - сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, дорога от Крыма до Ростовской области ремонтируется и является более короткой связующей транспортной артерией, чем через Краснодарский край.
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мариуполь
таганрог
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владимир константинов, мариуполь, миллет, таганрог, ростовская область, жкх
Туризм, Владимир Константинов, Мариуполь, Миллет, Таганрог, Ростовская область, ЖКХ
22:52 28.10.2022
 
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным

Глава Крымского парламента: альтернативный сухопутный маршрут в Крым набирает популярность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту МелитопольБердянскМариуполь - Новоазовск.
"Маршрут вдоль Мариуполя начинает набирать обороты", - сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".
По его словам, дорога от Крыма до Ростовской области ремонтируется и является более короткой связующей транспортной артерией, чем через Краснодарский край.
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ТуризмВладимир КонстантиновМариупольМиллетТаганрогРостовская областьЖКХ
 
 
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