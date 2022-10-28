https://ria.ru/20221028/marshrut-1827683413.html

Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным

Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным - РИА Новости, 28.10.2022

Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным

Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:52

2022-10-28T22:52

2022-10-28T22:52

туризм

владимир константинов

мариуполь

миллет

таганрог

ростовская область

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск."Маршрут вдоль Мариуполя начинает набирать обороты", - сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, дорога от Крыма до Ростовской области ремонтируется и является более короткой связующей транспортной артерией, чем через Краснодарский край.

https://ria.ru/20221021/sdek-1825770420.html

мариуполь

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир константинов, мариуполь, миллет, таганрог, ростовская область, жкх