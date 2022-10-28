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Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным
Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:52
2022-10-28T22:52
2022-10-28T22:52
туризм
владимир константинов
мариуполь
миллет
таганрог
ростовская область
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Альтернативный сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы становится более популярным, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск."Маршрут вдоль Мариуполя начинает набирать обороты", - сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, дорога от Крыма до Ростовской области ремонтируется и является более короткой связующей транспортной артерией, чем через Краснодарский край.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, мариуполь, миллет, таганрог, ростовская область, жкх
Туризм, Владимир Константинов, Мариуполь, Миллет, Таганрог, Ростовская область, ЖКХ
Власти Крыма: путь в республику через новые регионы становится популярным
Глава Крымского парламента: альтернативный сухопутный маршрут в Крым набирает популярность