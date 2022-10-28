https://ria.ru/20221028/makron-1827519831.html

Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны

Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны - РИА Новости, 28.10.2022

Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о готовности углубить сотрудничество между странами... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:20

2022-10-28T14:20

2022-10-28T14:48

в мире

эммануэль макрон

риши сунак

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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о готовности углубить сотрудничество между странами в области обороны, энергетики и стратегически значимых вопросов, сообщил в пятницу Елисейский дворец.Телефонный разговор Макрона и Сунака состоялся в пятницу. Французский президент поздравил нового премьер-министра Британии с назначением."Макрон заявил о готовности тесно сотрудничать с премьер-министром для углубления двусторонних отношений между Францией и Соединенным Королевством, особенно в области обороны, стратегически важных вопросов и энергетики", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Стороны также обсудили подготовку двустороннего саммита в 2023 году и ситуацию на Украине и ее последствия."Два лидера также выразили свою решимость сотрудничать перед лицом общих вызовов, будь то в континентальном или глобальном масштабе. Среди этих общих вызовов они особо отметили войну на Украине и ее последствия, а также борьбу с изменением климата в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP27) в ноябре", - отмечается в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что Сунак намерен подписать с Францией соглашение для остановки потока мигрантов, пытающихся попасть в королевство на маленьких лодках через пролив Ла-Манш.

https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html

https://ria.ru/20221028/sunak-1827508661.html

франция

великобритания

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в мире, эммануэль макрон, риши сунак, франция, великобритания, украина