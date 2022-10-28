https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html

Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками

Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 28.10.2022

Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками

Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:08

2022-10-28T13:08

2022-10-28T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."Раненная украинскими боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении ведомства.Ранее штаб сообщал, что при обстреле Кировского района Макеевки пострадали два человека - женщина и мужчина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк, донбасс