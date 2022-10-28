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Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 28.10.2022
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донецк
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."Раненная украинскими боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении ведомства.Ранее штаб сообщал, что при обстреле Кировского района Макеевки пострадали два человека - женщина и мужчина.
макеевка
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс
13:08 28.10.2022
 
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками

Штаб обороны ДНР сообщил о смерти женщины, раненной при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецкой области
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.
"Раненная украинскими боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее штаб сообщал, что при обстреле Кировского района Макеевки пострадали два человека - женщина и мужчина.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбасс
 
 
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