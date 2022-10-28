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Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 28.10.2022
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пенсионерка, пострадавшая при обстреле Макеевки украинскими войсками, скончалась, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."Раненная украинскими боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении ведомства.Ранее штаб сообщал, что при обстреле Кировского района Макеевки пострадали два человека - женщина и мужчина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Штаб обороны ДНР сообщил о смерти женщины, раненной при обстреле Макеевки со стороны ВСУ