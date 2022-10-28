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Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис - РИА Новости, 28.10.2022

Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщила представляющая его компания 117 Entertainment Group. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:33

2022-10-28T21:33

2022-10-28T22:03

грэмми

культура

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщила представляющая его компания 117 Entertainment Group.Джерри Ли Льюис — один из пионеров рок-н-ролла, а также культовый исполнитель кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий "Грэмми", а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

грэмми