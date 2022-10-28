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Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
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Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис - РИА Новости, 28.10.2022
Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщила представляющая его компания 117 Entertainment Group. РИА Новости, 28.10.2022
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грэмми
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщила представляющая его компания 117 Entertainment Group.Джерри Ли Льюис — один из пионеров рок-н-ролла, а также культовый исполнитель кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий "Грэмми", а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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Грэмми, Культура
21:33 28.10.2022 (обновлено: 22:03 28.10.2022)
 
Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет

© Юрий Абрамочкин Джерри Ли Льюис
 Джерри Ли Льюис
© Юрий Абрамочкин
Джерри Ли Льюис. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщила представляющая его компания 117 Entertainment Group.

"Льюис, возможно, последняя настоящая великая икона (эпохи. — Прим. ред.) зарождения рок-н-ролла, <...> скончался. <...> В последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм, которые, как часто заявляли его лечащие врачи, должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад", — говорится в материале.

Джерри Ли Льюис — один из пионеров рок-н-ролла, а также культовый исполнитель кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий "Грэмми", а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.
 
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