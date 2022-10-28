https://ria.ru/20221028/lnr-1827506058.html

ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой

ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой

В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:51

2022-10-28T13:51

2022-10-28T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы войск Украины вели наступательные действия у населенного пункта Червонопоповка ЛНР. "Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - отметили в Минобороны.

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)