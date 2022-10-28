https://ria.ru/20221028/lnr-1827506058.html
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой
В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:51
2022-10-28T13:51
2022-10-28T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы войск Украины вели наступательные действия у населенного пункта Червонопоповка ЛНР. "Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:51 28.10.2022 (обновлено: 15:25 28.10.2022)
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой
Минобороны России: ВСУ потеряли 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой