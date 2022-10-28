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ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой
В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:51
2022-10-28T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы войск Украины вели наступательные действия у населенного пункта Червонопоповка ЛНР. "Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
россия
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безопасность, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:51 28.10.2022 (обновлено: 15:25 28.10.2022)
 
ВСУ потеряли более 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой

Минобороны России: ВСУ потеряли 50 человек при попытке наступления под Червонопоповкой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы на территории ЛНР
Российские артиллеристы на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российские артиллеристы на территории ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В ЛНР за сутки российскими войсками уничтожено более 50 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы войск Украины вели наступательные действия у населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
"Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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