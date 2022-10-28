В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS
Мэр Первомайска Колягин сообщил о гибели девушки при ракетном ударе ВСУ из HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало, что украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску.
"На этот раз целью были мирные граждане - жители заводского посёлка. Полностью разрушен жилой дом "на два хозяина", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Глава администрации отметил, что на месте работают спасательные службы. Они осматривают место происшествия и соседние дома.
"На моих глазах сотрудники первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения. Сиротой остался сын, который по счастливой случайности в этот вечер был у бабушки" - добавил мэр города.
На данный момент известно об одной погибшей. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.