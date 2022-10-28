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В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS
В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS - РИА Новости, 28.10.2022
В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS
Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:17
2022-10-28T09:17
специальная военная операция на украине
происшествия
первомайск
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало, что украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску.Глава администрации отметил, что на месте работают спасательные службы. Они осматривают место происшествия и соседние дома."На моих глазах сотрудники первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения. Сиротой остался сын, который по счастливой случайности в этот вечер был у бабушки" - добавил мэр города.На данный момент известно об одной погибшей. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
первомайск
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происшествия, первомайск, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Первомайск, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:17 28.10.2022
 
В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS

Мэр Первомайска Колягин сообщил о гибели девушки при ракетном ударе ВСУ из HIMARS

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало, что украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску.
"На этот раз целью были мирные граждане - жители заводского посёлка. Полностью разрушен жилой дом "на два хозяина", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Глава администрации отметил, что на месте работают спасательные службы. Они осматривают место происшествия и соседние дома.
"На моих глазах сотрудники первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения. Сиротой остался сын, который по счастливой случайности в этот вечер был у бабушки" - добавил мэр города.
На данный момент известно об одной погибшей. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПервомайскЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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