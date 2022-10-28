https://ria.ru/20221028/lnr-1827411358.html

В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS

В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS - РИА Новости, 28.10.2022

В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS

Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:17

2022-10-28T09:17

2022-10-28T09:17

специальная военная операция на украине

происшествия

первомайск

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg

ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало, что украинские войска в 4.30 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску.Глава администрации отметил, что на месте работают спасательные службы. Они осматривают место происшествия и соседние дома."На моих глазах сотрудники первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения. Сиротой остался сын, который по счастливой случайности в этот вечер был у бабушки" - добавил мэр города.На данный момент известно об одной погибшей. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

первомайск

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, первомайск, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины