https://ria.ru/20221028/lishenie-1827386502.html

Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде - РИА Новости, 28.10.2022

Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T01:15

2022-10-28T01:15

2022-10-28T01:15

общество

россия

европейская юридическая служба

пенсии

деньги

оксана красовская

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская."Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте", — пишет агентство, цитируя эксперта.Подчеркивается, что это касается и доплат тем пенсионерам, которые относятся к категории ветеранов труда.Красовская заявила, что пенсионер, имеющий звание ветерана регионального значения, а не всей России, при переезде в другой регион теряет свои льготы.Также стоит быть внимательным и пенсионерам без инвалидности, но получающих лекарства за счет бюджета региона: при переезде в другой субъект страны они не могут их получить — лишь только по месту прописки.Юрист также напомнила, что есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров, такие, как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. При переезде в другой регион пожилой человек аналогично может их потерять.

https://ria.ru/20221020/pensiya-1825250212.html

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общество, россия, европейская юридическая служба, пенсии, деньги, оксана красовская