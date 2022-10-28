Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/lishenie-1827386502.html
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде - РИА Новости, 28.10.2022
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде
При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:15
2022-10-28T01:15
общество
россия
европейская юридическая служба
пенсии
деньги
оксана красовская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская."Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте", — пишет агентство, цитируя эксперта.Подчеркивается, что это касается и доплат тем пенсионерам, которые относятся к категории ветеранов труда.Красовская заявила, что пенсионер, имеющий звание ветерана регионального значения, а не всей России, при переезде в другой регион теряет свои льготы.Также стоит быть внимательным и пенсионерам без инвалидности, но получающих лекарства за счет бюджета региона: при переезде в другой субъект страны они не могут их получить — лишь только по месту прописки.Юрист также напомнила, что есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров, такие, как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. При переезде в другой регион пожилой человек аналогично может их потерять.
https://ria.ru/20221020/pensiya-1825250212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, европейская юридическая служба, пенсии, деньги, оксана красовская
Общество, Россия, Европейская Юридическая Служба, Пенсии, Деньги, Оксана Красовская
01:15 28.10.2022
 
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

Юрист Красовская: пенсионера могут лишить льгот и доплат при переезде в другой регион

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
"Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте", — пишет агентство, цитируя эксперта.
Подчеркивается, что это касается и доплат тем пенсионерам, которые относятся к категории ветеранов труда.
Красовская заявила, что пенсионер, имеющий звание ветерана регионального значения, а не всей России, при переезде в другой регион теряет свои льготы.
Также стоит быть внимательным и пенсионерам без инвалидности, но получающих лекарства за счет бюджета региона: при переезде в другой субъект страны они не могут их получить — лишь только по месту прописки.
Юрист также напомнила, что есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров, такие, как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. При переезде в другой регион пожилой человек аналогично может их потерять.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 01:15
Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза
 
ОбществоРоссияЕвропейская Юридическая СлужбаПенсииДеньгиОксана Красовская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала