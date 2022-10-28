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Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде - РИА Новости, 28.10.2022
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде
При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:15
2022-10-28T01:15
2022-10-28T01:15
общество
россия
европейская юридическая служба
пенсии
деньги
оксана красовская
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская."Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте", — пишет агентство, цитируя эксперта.Подчеркивается, что это касается и доплат тем пенсионерам, которые относятся к категории ветеранов труда.Красовская заявила, что пенсионер, имеющий звание ветерана регионального значения, а не всей России, при переезде в другой регион теряет свои льготы.Также стоит быть внимательным и пенсионерам без инвалидности, но получающих лекарства за счет бюджета региона: при переезде в другой субъект страны они не могут их получить — лишь только по месту прописки.Юрист также напомнила, что есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров, такие, как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. При переезде в другой регион пожилой человек аналогично может их потерять.
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общество, россия, европейская юридическая служба, пенсии, деньги, оксана красовская
Общество, Россия, Европейская Юридическая Служба, Пенсии, Деньги, Оксана Красовская
Юрист назвала льготы, которые пенсионеры теряют при переезде
Юрист Красовская: пенсионера могут лишить льгот и доплат при переезде в другой регион
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
При переезде из региона в регион пенсионеры могут лишиться некоторых льгот и доплат, предупредила
в беседе с "Праймом" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
"Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте", — пишет агентство, цитируя эксперта.
Подчеркивается, что это касается и доплат тем пенсионерам, которые относятся к категории ветеранов труда.
Красовская заявила, что пенсионер, имеющий звание ветерана регионального значения, а не всей России
, при переезде в другой регион теряет свои льготы.
Также стоит быть внимательным и пенсионерам без инвалидности, но получающих лекарства за счет бюджета региона: при переезде в другой субъект страны они не могут их получить — лишь только по месту прописки.
Юрист также напомнила, что есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров, такие, как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. При переезде в другой регион пожилой человек аналогично может их потерять.