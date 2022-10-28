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Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 28.10.2022
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Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 28.10.2022
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:18
2022-10-28T15:18
общество
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафов за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы ещё раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении", - сказала Останина.
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общество, госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
15:18 28.10.2022
 
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Депутат Останина заявила, что штрафов за пропаганду ЛГБТ будет недостаточно

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафов за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
"Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы ещё раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении", - сказала Останина.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 02:57
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами
 
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