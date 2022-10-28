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Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 28.10.2022
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:18
2022-10-28T15:18
2022-10-28T15:18
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафов за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы ещё раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении", - сказала Останина.
https://ria.ru/20221020/khamzaev-1825256303.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лгбт-сообщество
Общество, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Депутат Останина заявила, что штрафов за пропаганду ЛГБТ будет недостаточно