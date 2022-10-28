https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html

Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 28.10.2022

Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:18

2022-10-28T15:18

2022-10-28T15:18

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений недостаточно, во втором чтении законопроекта будет обсуждаться уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафов за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы ещё раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении", - сказала Останина.

https://ria.ru/20221020/khamzaev-1825256303.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, лгбт-сообщество