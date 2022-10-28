https://ria.ru/20221028/lebed-1827482635.html
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом - РИА Новости, 28.10.2022
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:20
2022-10-28T13:20
2022-10-28T13:20
хорошие новости
челябинская область
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827480875_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4430b9982bf88841180da58741874918.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила пресс-служба Минэкологии региона.По данным Минэкологии, птица с поврежденным крылом была обнаружена на озере неподалеку от деревни Кирса. Со слов охотинспектора по Верхнеуральскому району, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, с полученной травмой жить теперь он сможет только в неволе."Специалистами министерства экологии региона было предпринято несколько попыток поимки лебедя, но сделать это без ущерба для птицы удалось лишь вчера, 27 октября. Через несколько часов после того, как горделивый представитель самых крупных водоплавающих птиц был пойман, его передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", - говорится в сообщении.Огромную помощь в поимке лебедя оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221025/koshka-1826430379.html
https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827480875_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_1a6ec8b29e24c8ea090f5566a24b38b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, животные
Хорошие новости, Челябинская область, Россия, Животные
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
В Верхнеуральском районе Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости.
Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила
пресс-служба Минэкологии региона.
По данным Минэкологии, птица с поврежденным крылом была обнаружена на озере неподалеку от деревни Кирса. Со слов охотинспектора по Верхнеуральскому району, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, с полученной травмой жить теперь он сможет только в неволе.
"Специалистами министерства экологии региона было предпринято несколько попыток поимки лебедя, но сделать это без ущерба для птицы удалось лишь вчера, 27 октября. Через несколько часов после того, как горделивый представитель самых крупных водоплавающих птиц был пойман, его передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", - говорится в сообщении.
Огромную помощь в поимке лебедя оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, поясняет пресс-служба.