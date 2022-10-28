https://ria.ru/20221028/lebed-1827482635.html

В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом

В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом - РИА Новости, 28.10.2022

В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом

Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:20

2022-10-28T13:20

2022-10-28T13:20

хорошие новости

челябинская область

россия

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827480875_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4430b9982bf88841180da58741874918.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила пресс-служба Минэкологии региона.По данным Минэкологии, птица с поврежденным крылом была обнаружена на озере неподалеку от деревни Кирса. Со слов охотинспектора по Верхнеуральскому району, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, с полученной травмой жить теперь он сможет только в неволе."Специалистами министерства экологии региона было предпринято несколько попыток поимки лебедя, но сделать это без ущерба для птицы удалось лишь вчера, 27 октября. Через несколько часов после того, как горделивый представитель самых крупных водоплавающих птиц был пойман, его передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", - говорится в сообщении.Огромную помощь в поимке лебедя оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20221025/koshka-1826430379.html

https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

челябинская область, россия, животные