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В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом - РИА Новости, 28.10.2022
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В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом - РИА Новости, 28.10.2022
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом
Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:20
2022-10-28T13:20
хорошие новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила пресс-служба Минэкологии региона.По данным Минэкологии, птица с поврежденным крылом была обнаружена на озере неподалеку от деревни Кирса. Со слов охотинспектора по Верхнеуральскому району, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, с полученной травмой жить теперь он сможет только в неволе."Специалистами министерства экологии региона было предпринято несколько попыток поимки лебедя, но сделать это без ущерба для птицы удалось лишь вчера, 27 октября. Через несколько часов после того, как горделивый представитель самых крупных водоплавающих птиц был пойман, его передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", - говорится в сообщении.Огромную помощь в поимке лебедя оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221025/koshka-1826430379.html
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челябинская область, россия, животные
Хорошие новости, Челябинская область, Россия, Животные
13:20 28.10.2022
 
В Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом

В Верхнеуральском районе Челябинской области спасли лебедя с поврежденным крылом

© Фото : Министерство экологии Челябинской области/Евгений БочкарёвЕгерь пытается поймать лебедя с поврежденным крылом на озере неподалеку от деревни Кирса
Егерь пытается поймать лебедя с поврежденным крылом на озере неподалеку от деревни Кирса - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Министерство экологии Челябинской области/Евгений Бочкарёв
Егерь пытается поймать лебедя с поврежденным крылом на озере неподалеку от деревни Кирса
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Лебедя с поврежденным крылом обнаружили в Верхнеуральском районе Челябинской области, птицу передали на реабилитацию в фонд зоозащиты "Спаси меня", сообщила пресс-служба Минэкологии региона.
По данным Минэкологии, птица с поврежденным крылом была обнаружена на озере неподалеку от деревни Кирса. Со слов охотинспектора по Верхнеуральскому району, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, с полученной травмой жить теперь он сможет только в неволе.
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Огромную помощь в поимке лебедя оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, поясняет пресс-служба.
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