https://ria.ru/20221028/kurs-1827567239.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,53 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,53 рубля - РИА Новости, 28.10.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,53 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 17,54 копейки, до 61,5343 рубля, курс евро снизился на 43,9 копейки,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:12

2022-10-28T16:12

2022-10-28T16:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 17,54 копейки, до 61,5343 рубля, курс евро снизился на 43,9 копейки, до 61,1328 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа