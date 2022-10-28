https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html

Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа"

Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа" - РИА Новости, 28.10.2022

Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые "не могут жить без газа или бензина", но собирались сделать свою экономику зеленой. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:59

2022-10-28T16:59

2022-10-28T17:03

цены на нефть

дмитрий кулеба

владимир путин

европа

россия

украина

мид украины

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые "не могут жить без газа или бензина", но собирались сделать свою экономику зеленой."Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти? Этот вопрос никогда не получает ответа. Они в замешательстве", - заявил Кулеба в интервью испанской газета Mundо.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

https://ria.ru/20221028/rossiya-1827578111.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, дмитрий кулеба, владимир путин, европа, россия, украина, мид украины, евросоюз, в мире