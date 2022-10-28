16:59 28.10.2022 (обновлено: 17:03 28.10.2022)
Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа"
Кулебу удивили проблемы европейцев, которые "не могут жить без газа и бензина"
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые "не могут жить без газа или бензина", но собирались сделать свою экономику зеленой.
"Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти? Этот вопрос никогда не получает ответа. Они в замешательстве", - заявил Кулеба в интервью испанской газета Mundо.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.