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Глава МИД Украины считает, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО - РИА Новости, 28.10.2022
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Глава МИД Украины считает, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО
Глава МИД Украины считает, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО - РИА Новости, 28.10.2022
Глава МИД Украины считает, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:34
2022-10-28T16:37
в мире
дмитрий кулеба
украина
евросоюз
нато
мид украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО."Вступить в ЕС. Два года назад я бы сказал прямо противоположное", - заявил Кулеба в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, куда, по его мнению, легче вступить, в ЕС или в НАТО.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.В конце октября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает ничьим интересам.В конец сентября Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html
https://ria.ru/20221026/kuleba-1826921726.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, евросоюз, нато, мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Евросоюз, НАТО, МИД Украины
16:34 28.10.2022 (обновлено: 16:37 28.10.2022)
 
Глава МИД Украины считает, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что вступить в Евросоюз будет легче, чем в НАТО

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО.
"Вступить в ЕС. Два года назад я бы сказал прямо противоположное", - заявил Кулеба в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, куда, по его мнению, легче вступить, в ЕС или в НАТО.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 15:35
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
В конце октября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает ничьим интересам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:21
"Ты на студии в Калифорнии?": в Сети высмеяли слова главы МИД Украины
В конец сентября Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 12:36
Новый посол Украины настоял на поставках танков из Германии
 
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