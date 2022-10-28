https://ria.ru/20221028/krym-1827533616.html

Черноморский флот усилит борьбу с диверсантами в Крыму

Черноморский флот усилит борьбу с диверсантами в Крыму - РИА Новости, 28.10.2022

Черноморский флот усилит борьбу с диверсантами в Крыму

Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба флота по итогам заседания Военного совета ЧФ РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:56

2022-10-28T14:56

2022-10-28T14:56

безопасность

россия

севастополь

республика крым

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба флота по итогам заседания Военного совета ЧФ РФ.Накануне после атаки беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе загорелся дин из находившихся на профилактике и потому не работавших трансформаторов. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было, на электроснабжение полуострова ЧП никак не повлияло, отмечали власти."Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в релизе флота.В заседании среди прочих участвовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

https://ria.ru/20221024/delfiny-1826155288.html

россия

севастополь

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, россия, севастополь, республика крым, черноморский флот вмф россии