Черноморский флот усилит борьбу с диверсантами в Крыму
Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба флота по итогам заседания Военного совета ЧФ РФ.
Накануне после атаки беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе загорелся дин из находившихся на профилактике и потому не работавших трансформаторов. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было, на электроснабжение полуострова ЧП никак не повлияло, отмечали власти.
"Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в релизе флота.
В заседании среди прочих участвовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов.
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