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Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса

Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса - РИА Новости, 28.10.2022

Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса

США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:30

2022-10-28T19:30

2022-10-28T19:30

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ООН, 28 окт – РИА Новости. США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, серьезную долю ответственности за тяжелое положение дел в зоне палестино-израильского конфликта несут США и Евросоюз."Заявляя о необходимости приоритизации других кризисов, Вашингтон и Брюссель пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе ключевого для Ближнего Востока палестино-израильского", - сказал Небензя."Свернуто взаимодействие в ближневосточном квартете международных посредников. Заметим, что это происходит не в первый раз. У наших коллег всегда найдутся отговорки, почему они не готовы к серьезной работе над достижением мира между палестинцами и израильтянами", - указал он.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, василий небензя, сша, россия, вашингтон (штат), оон, совет безопасности оон, евросоюз