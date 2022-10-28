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Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:30
2022-10-28T19:30
2022-10-28T19:30
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ООН, 28 окт – РИА Новости. США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, серьезную долю ответственности за тяжелое положение дел в зоне палестино-израильского конфликта несут США и Евросоюз."Заявляя о необходимости приоритизации других кризисов, Вашингтон и Брюссель пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе ключевого для Ближнего Востока палестино-израильского", - сказал Небензя."Свернуто взаимодействие в ближневосточном квартете международных посредников. Заметим, что это происходит не в первый раз. У наших коллег всегда найдутся отговорки, почему они не готовы к серьезной работе над достижением мира между палестинцами и израильтянами", - указал он.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
Небензя заявил, что США и ЕС пытаются отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта