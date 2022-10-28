Рейтинг@Mail.ru
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/krizis-1827654612.html
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса
США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:30
2022-10-28T19:30
в мире
цены на нефть
василий небензя
сша
россия
вашингтон (штат)
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 28 окт – РИА Новости. США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, серьезную долю ответственности за тяжелое положение дел в зоне палестино-израильского конфликта несут США и Евросоюз."Заявляя о необходимости приоритизации других кризисов, Вашингтон и Брюссель пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе ключевого для Ближнего Востока палестино-израильского", - сказал Небензя."Свернуто взаимодействие в ближневосточном квартете международных посредников. Заметим, что это происходит не в первый раз. У наших коллег всегда найдутся отговорки, почему они не готовы к серьезной работе над достижением мира между палестинцами и израильтянами", - указал он.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, василий небензя, сша, россия, вашингтон (штат), оон, совет безопасности оон, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Василий Небензя, США, Россия, Вашингтон (штат), ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз
19:30 28.10.2022
 
Небензя: США и ЕС хотят отвлечь внимание от палестино-израильского кризиса

Небензя заявил, что США и ЕС пытаются отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, серьезную долю ответственности за тяжелое положение дел в зоне палестино-израильского конфликта несут США и Евросоюз.
"Заявляя о необходимости приоритизации других кризисов, Вашингтон и Брюссель пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе ключевого для Ближнего Востока палестино-израильского", - сказал Небензя.
"Свернуто взаимодействие в ближневосточном квартете международных посредников. Заметим, что это происходит не в первый раз. У наших коллег всегда найдутся отговорки, почему они не готовы к серьезной работе над достижением мира между палестинцами и израильтянами", - указал он.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:02
МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля
 
В миреЦены на нефтьВасилий НебензяСШАРоссияВашингтон (штат)ООНСовет Безопасности ООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала