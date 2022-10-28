Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами

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В пожарной части Саранска около полугода живет кошка Муся. Ее завели для создания уюта и теплой домашней атмосферы. Совсем недавно у Муси родились четыре котенка, один из них уже нашел новый дом. Большую часть времени пушистое семейство проводит в "комнате психологической разгрузки", где пожарные отдыхают.