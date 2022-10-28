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Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами
Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами - РИА Новости, 28.10.2022
Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами
В пожарной части Саранска около полугода живет кошка Муся. Ее завели для создания уюта и теплой домашней атмосферы. Совсем недавно у Муси родились четыре котенка, один из них уже нашел новый дом. Большую часть времени пушистое семейство проводит в "комнате психологической разгрузки", где пожарные отдыхают.
2022-10-28T19:18
2022-10-28T19:18
2022-10-28T19:18
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами
В пожарной части Саранска около полугода живет кошка Муся. Ее завели для создания уюта и теплой домашней атмосферы. Совсем недавно у Муси родились четыре котенка, один из них уже нашел новый дом. Большую часть времени пушистое семейство проводит в "комнате психологической разгрузки", где пожарные отдыхают.
2022-10-28T19:18
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PT0M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, саранск, животные, котята
Видео, Саранск, Животные, котята
Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами
В пожарной части Саранска около полугода живет кошка Муся. Ее завели для создания уюта и теплой домашней атмосферы. Совсем недавно у Муси родились четыре котенка, один из них уже нашел новый дом. Большую часть времени пушистое семейство проводит в "комнате психологической разгрузки", где пожарные отдыхают.
2022-10-28T19:18
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PT0M41S
Пушистый караул, или Как пожарные в Саранске приютили кошку с котятами
В пожарной части Саранска около полугода живет кошка Муся. Ее завели для создания уюта и теплой домашней атмосферы. Совсем недавно у Муси родились четыре котенка, один из них уже нашел новый дом. Большую часть времени пушистое семейство проводит в "комнате психологической разгрузки", где пожарные отдыхают.