Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке
Нацбанк Украины запретил россиянину Косогову владеть долей в украинском Альфа-банке
© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора.
По данным на сайте украинского "Альфа-Банка", основателям "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Петру Авену на конец апреля принадлежало 32,86% и 14,4% акций украинского банка соответственно, а Андрею Косогову - 40,96% акций. Косогов является членом советов директоров российского Альфа-банка и владеющего им ABH Holdings S.A.
НБУ в апреле признал Косогова собственником опосредованного существенного участия в украинском "Альфа-Банке" в размере 40,9614% уставного капитала, которое тот приобрел "без получения согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов".
"Национальный банк Украины запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в акционерном обществе "Альфа-банк". Соответствующее решение 27 октября 2022 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков... с учетом, в частности, применения к Косогову А.Н... персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте НБУ.
Накануне украинские СМИ сообщали, что "Альфа-Банк" на Украине будет национализирован.