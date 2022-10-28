Рейтинг@Mail.ru
Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/kosogov-1827445160.html
Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке
Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке - РИА Новости, 28.10.2022
Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке
Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:53
2022-10-28T11:53
экономика
украина
михаил фридман
альфа-банк
нацбанк украины
альфа-групп
петр авен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора.По данным на сайте украинского "Альфа-Банка", основателям "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Петру Авену на конец апреля принадлежало 32,86% и 14,4% акций украинского банка соответственно, а Андрею Косогову - 40,96% акций. Косогов является членом советов директоров российского Альфа-банка и владеющего им ABH Holdings S.A.НБУ в апреле признал Косогова собственником опосредованного существенного участия в украинском "Альфа-Банке" в размере 40,9614% уставного капитала, которое тот приобрел "без получения согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов"."Национальный банк Украины запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в акционерном обществе "Альфа-банк". Соответствующее решение 27 октября 2022 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков... с учетом, в частности, применения к Косогову А.Н... персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте НБУ.Накануне украинские СМИ сообщали, что "Альфа-Банк" на Украине будет национализирован.
https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html
https://ria.ru/20220719/fridman-1803506399.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_298cc3b4ccf365bec5b55388585719d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, михаил фридман, альфа-банк, нацбанк украины, альфа-групп, петр авен
Экономика, Украина, Михаил Фридман, Альфа-банк, Нацбанк Украины, Альфа-Групп, Петр Авен
11:53 28.10.2022
 
Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке

Нацбанк Украины запретил россиянину Косогову владеть долей в украинском Альфа-банке

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора.
По данным на сайте украинского "Альфа-Банка", основателям "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Петру Авену на конец апреля принадлежало 32,86% и 14,4% акций украинского банка соответственно, а Андрею Косогову - 40,96% акций. Косогов является членом советов директоров российского Альфа-банка и владеющего им ABH Holdings S.A.
Отделение Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество
НБУ в апреле признал Косогова собственником опосредованного существенного участия в украинском "Альфа-Банке" в размере 40,9614% уставного капитала, которое тот приобрел "без получения согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов".
"Национальный банк Украины запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в акционерном обществе "Альфа-банк". Соответствующее решение 27 октября 2022 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков... с учетом, в частности, применения к Косогову А.Н... персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте НБУ.
Накануне украинские СМИ сообщали, что "Альфа-Банк" на Украине будет национализирован.
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:51
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"
 
ЭкономикаУкраинаМихаил ФридманАльфа-банкНацбанк УкраиныАльфа-ГруппПетр Авен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала