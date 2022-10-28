https://ria.ru/20221028/kosogov-1827445160.html

Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке

Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке - РИА Новости, 28.10.2022

Россиянину Косогову запретили владеть долей в украинском Альфа-банке

Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:53

2022-10-28T11:53

2022-10-28T11:53

экономика

украина

михаил фридман

альфа-банк

нацбанк украины

альфа-групп

петр авен

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил россиянину Андрею Косогову владеть долей в 41% в капитале украинского "Альфа-Банка", следует из сообщения регулятора.По данным на сайте украинского "Альфа-Банка", основателям "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Петру Авену на конец апреля принадлежало 32,86% и 14,4% акций украинского банка соответственно, а Андрею Косогову - 40,96% акций. Косогов является членом советов директоров российского Альфа-банка и владеющего им ABH Holdings S.A.НБУ в апреле признал Косогова собственником опосредованного существенного участия в украинском "Альфа-Банке" в размере 40,9614% уставного капитала, которое тот приобрел "без получения согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов"."Национальный банк Украины запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в акционерном обществе "Альфа-банк". Соответствующее решение 27 октября 2022 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков... с учетом, в частности, применения к Косогову А.Н... персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте НБУ.Накануне украинские СМИ сообщали, что "Альфа-Банк" на Украине будет национализирован.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

https://ria.ru/20220719/fridman-1803506399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, михаил фридман, альфа-банк, нацбанк украины, альфа-групп, петр авен