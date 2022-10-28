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В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 243 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:18
2022-10-28T11:18
2022-10-28T11:18
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 243 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 243, госпитализированы 28 человек, выздоровели 274 человека за сутки", - говорится в сводке по регионам.Отмечается, что один человек умер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 243 новых случая COVID-19, один человек умер