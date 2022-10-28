https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827435663.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлены 243 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 243 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 243, госпитализированы 28 человек, выздоровели 274 человека за сутки", - говорится в сводке по регионам.Отмечается, что один человек умер.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19