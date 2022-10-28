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Польша выбрала компанию в США для постройки первой АЭС, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 28.10.2022
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Польша выбрала компанию в США для постройки первой АЭС, заявили в Минэнерго
Польша выбрала компанию в США для постройки первой АЭС, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 28.10.2022
Польша выбрала компанию в США для постройки первой АЭС, заявили в Минэнерго
Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявила в пятницу министр энергетики РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:09
2022-10-28T22:51
сша
польша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
westinghouse electric
дженнифер грэнхолм
в мире
вашингтон (штат)
магатэ
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ВАШИНГТОН/ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявила в пятницу министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши (Матеуш) Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в 40 миллиардов долларов", - сказала министр на проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт."Это решение со стороны Польши не только служит укреплению наших связей с ней в энергосфере на предстоящие поколения, но также посылает четкий сигнал России: страны НАТО едины в решимости диверсифицировать поставки энергоресурсов и противостоять попыткам России использовать энергоресурсы как оружие", - добавила американский министр."Это хорошая новость", - добавила Грэнхолм.Россия неоднократно заявляла, что не использует энергоресурсы "как оружие".В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что строительством первой в республике АЭС займется американская Westinghouse."Сильный польско-американский альянс дает гарантии успеха совместных инициатив. Мы подтверждаем реализацию ядерного проекта по проверенной и безопасной технологии Westinghouse", - написал Моравецкий в Twitter.Он добавил, что официальное решение Совета министров Польши по данному вопросу будет принято в среду.
https://ria.ru/20221028/prichina-1827549094.html
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сша, польша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), westinghouse electric, дженнифер грэнхолм, в мире, вашингтон (штат), магатэ
США, Польша, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Westinghouse Electric, Дженнифер Грэнхолм, В мире, Вашингтон (штат), МАГАТЭ
22:09 28.10.2022 (обновлено: 22:51 28.10.2022)
 
Польша выбрала компанию в США для постройки первой АЭС, заявили в Минэнерго

Глава Минэнерго США: Польша выбрала компанию Westinghouse для постройки первой АЭС

© AP Photo / Mary Ann ChastainАмериканская АЭС
Американская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mary Ann Chastain
Американская АЭС . Архивное фото
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ВАШИНГТОН/ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявила в пятницу министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши (Матеуш) Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в 40 миллиардов долларов", - сказала министр на проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ.
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В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
"Это решение со стороны Польши не только служит укреплению наших связей с ней в энергосфере на предстоящие поколения, но также посылает четкий сигнал России: страны НАТО едины в решимости диверсифицировать поставки энергоресурсов и противостоять попыткам России использовать энергоресурсы как оружие", - добавила американский министр.
"Это хорошая новость", - добавила Грэнхолм.
Россия неоднократно заявляла, что не использует энергоресурсы "как оружие".
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что строительством первой в республике АЭС займется американская Westinghouse.
"Сильный польско-американский альянс дает гарантии успеха совместных инициатив. Мы подтверждаем реализацию ядерного проекта по проверенной и безопасной технологии Westinghouse", - написал Моравецкий в Twitter.
Он добавил, что официальное решение Совета министров Польши по данному вопросу будет принято в среду.
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