https://ria.ru/20221028/kodeks-1827665778.html

В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками

В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками - РИА Новости, 28.10.2022

В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками

Этический кодекс блогера, разрабатываемый в российской Госдуме, будет предусматривать нормы поведения блогеров, которые должны быть образцом поведения для... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:27

2022-10-28T20:27

2022-10-28T20:27

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Этический кодекс блогера, разрабатываемый в российской Госдуме, будет предусматривать нормы поведения блогеров, которые должны быть образцом поведения для подписчиков, заявила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина РИА Новости.В пятницу представители из Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) встретились с Останиной для внесения предложений в проект о создании этического кодекса блогера."Хочется, чтобы и там (в интернете) блогер представлял собой образец поведения достойного. Чтобы и в личной, и в публичной жизни, чтобы это соответствовало тому образу, который создает этот блогер", - заявила депутат.По словам Останиной, многие предложения будут внесены в готовящийся законопроект. "Любопытные наработки у них - мы взяли все, что они готовили, их предложения внимательно изучили, начиная от понятийного аппарата и заканчивая кодексом, что называется, чести", - заявила Останина.По словам депутата, в кодексе предполагается прописать принципы работы блогеров, работу с информацией, принцип честности. "Кроме того, бесконфликтность - блогеры не должны оскорбительно вести себя. Речь идет о том, чтобы отвечать на личные сообщения, комментарии", - добавила парламентарий.По заявлению Останиной, проект этического кодекса блогера будет обсуждаться в Госдуме 14 ноября в рамках рабочей группы.В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, где Останина заявила о необходимости разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, и юридическим оформлением сообщества блогеров.

https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, госдума рф