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В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками - РИА Новости, 28.10.2022
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В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками
В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками - РИА Новости, 28.10.2022
В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками
Этический кодекс блогера, разрабатываемый в российской Госдуме, будет предусматривать нормы поведения блогеров, которые должны быть образцом поведения для... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:27
2022-10-28T20:27
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Этический кодекс блогера, разрабатываемый в российской Госдуме, будет предусматривать нормы поведения блогеров, которые должны быть образцом поведения для подписчиков, заявила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина РИА Новости.В пятницу представители из Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) встретились с Останиной для внесения предложений в проект о создании этического кодекса блогера."Хочется, чтобы и там (в интернете) блогер представлял собой образец поведения достойного. Чтобы и в личной, и в публичной жизни, чтобы это соответствовало тому образу, который создает этот блогер", - заявила депутат.По словам Останиной, многие предложения будут внесены в готовящийся законопроект. "Любопытные наработки у них - мы взяли все, что они готовили, их предложения внимательно изучили, начиная от понятийного аппарата и заканчивая кодексом, что называется, чести", - заявила Останина.По словам депутата, в кодексе предполагается прописать принципы работы блогеров, работу с информацией, принцип честности. "Кроме того, бесконфликтность - блогеры не должны оскорбительно вести себя. Речь идет о том, чтобы отвечать на личные сообщения, комментарии", - добавила парламентарий.По заявлению Останиной, проект этического кодекса блогера будет обсуждаться в Госдуме 14 ноября в рамках рабочей группы.В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, где Останина заявила о необходимости разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, и юридическим оформлением сообщества блогеров.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
20:27 28.10.2022
 
В кодекс блогера включат нормы достойного поведения перед подписчиками

Депутат Останина: в этический кодекс блогера войдут нормы поведения перед подписчиками

© Depositphotos.com / photonskДевушка записывает рекламу для блога
Девушка записывает рекламу для блога - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Depositphotos.com / photonsk
Девушка записывает рекламу для блога . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Этический кодекс блогера, разрабатываемый в российской Госдуме, будет предусматривать нормы поведения блогеров, которые должны быть образцом поведения для подписчиков, заявила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина РИА Новости.
В пятницу представители из Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) встретились с Останиной для внесения предложений в проект о создании этического кодекса блогера.
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"Хочется, чтобы и там (в интернете) блогер представлял собой образец поведения достойного. Чтобы и в личной, и в публичной жизни, чтобы это соответствовало тому образу, который создает этот блогер", - заявила депутат.
По словам Останиной, многие предложения будут внесены в готовящийся законопроект. "Любопытные наработки у них - мы взяли все, что они готовили, их предложения внимательно изучили, начиная от понятийного аппарата и заканчивая кодексом, что называется, чести", - заявила Останина.
По словам депутата, в кодексе предполагается прописать принципы работы блогеров, работу с информацией, принцип честности. "Кроме того, бесконфликтность - блогеры не должны оскорбительно вести себя. Речь идет о том, чтобы отвечать на личные сообщения, комментарии", - добавила парламентарий.
По заявлению Останиной, проект этического кодекса блогера будет обсуждаться в Госдуме 14 ноября в рамках рабочей группы.
В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, где Останина заявила о необходимости разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, и юридическим оформлением сообщества блогеров.
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