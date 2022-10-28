https://ria.ru/20221028/kndr-1827401199.html

КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря - РИА Новости, 28.10.2022

КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея пустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в пятницу, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:24

2022-10-28T07:24

2022-10-28T08:13

в мире

япония

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

происшествия

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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Северная Корея пустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в пятницу, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По его данным, зафиксированы пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11.59 и 12.18 (05.59 и 06.18 мск), других подробностей не приводится.В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые проходили с 18 по 28 октября.Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения - как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221028/kndr-1827390305.html

япония

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, япония, японское море, южная корея, кндр (северная корея), происшествия