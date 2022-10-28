06:16 28.10.2022 (обновлено: 06:28 28.10.2022)
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили военные
Военные Южной Кореи: КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Детали анализируются южнокорейскими военными.
В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые стартовали 18 октября.
Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.