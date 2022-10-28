https://ria.ru/20221028/kndr-1827399118.html

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили военные

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили военные - РИА Новости, 28.10.2022

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщили военные

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:16

2022-10-28T06:16

2022-10-28T06:28

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

япония

японское море

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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Детали анализируются южнокорейскими военными.В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые стартовали 18 октября.Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221028/kndr-1827390305.html

кндр (северная корея)

южная корея

япония

японское море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, япония, японское море