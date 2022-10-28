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Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае - РИА Новости, 28.10.2022
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Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае
Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае - РИА Новости, 28.10.2022
Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае
Выступление президента России Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" вызвало тревогу у читателей китайской газеты "Гуаньча". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:58
2022-10-28T17:25
в мире
россия
китай
сша
евросоюз
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" вызвало тревогу у читателей китайской газеты "Гуаньча".В частности, они обратили внимание на слова Путина о том, что предстоящее десятилетие станет самым опасным и непредсказуемым со времен Второй мировой войны, а также о том, что Россия не считает себя врагом Запада, а лишь отстаивает свои права. Кроме того, комментаторы согласились, что США и их союзники ответственны за разжигание региональных конфликтов, в том числе тайваньского и украинского, и выразили опасения насчет будущего из-за политики западных стран."Итак, вы должны продержаться еще десять лет", — написал один из читателей.Другой ответил, что, помимо России, держаться должен и Китай."Под знаменем так называемых "демократии", "свободы" и "прав человека" западные страны совершали всевозможные злодеяния, разжигая пожары по всему миру, убивая и грабя", — прокомментировал еще один юзер.Он добавил, что дьявол живет или на Западе, или в Японии."Приготовьтесь к большому испытанию сильным ветром, бурным морем и даже полномасштабным штормом", — призвал guan_15745769931393."Настал окончательный суд над колониальной эпохой", — уверен еще один читатель.Один из комментаторов сравнил США с гитлеровской Германией, а их противников — с СССР.Продолжая аналогию с войной, пользователь сравнил Китай с Москвой, а Иран — со Сталинградом и Курском."Победа в Сталинградской и Курской битвах сломала хребет врагу и раздробила стальные и железные кости дьявола, благодаря им произошел перелом во всей Великой Отечественной войне!" — добавил он, напомнив, что после Курской битвы СССР перешел в стратегическое наступление и в итоге разгромил нацистов.Один из читателей заявил, что Путин прав и в следующее десятилетие стоит готовиться к переломному моменту в противостоянии Китая и США."Перед лицом краха своей гегемонии американские империалисты неизбежно будут бороться и контратаковать. Пекин, в частности, тоже должен быть полностью готов к этому", — подчеркнул он."Мир действительно погрузился в хаос. Китай и правда не сможет остаться один, как бы он ни хотел тихо и мирно развиваться", — написал ddv2005."В ближайшие десять лет существует тысячепроцентная вероятность того, что Соединенные Штаты развяжут третью мировую войну", — считает guan_15874831742704.По его мнению, это нужно Западу, чтобы сохранить свои позиции, которые он постепенно сдает.Еще один пользователь призвал свергнуть гегемонию Запада во всех аспектах."Вернуть мир к светлому будущему — вот цель великих перемен, невиданных за тысячу лет", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, китай, сша, евросоюз
В мире, Россия, Китай, США, Евросоюз
14:58 28.10.2022 (обновлено: 17:25 28.10.2022)
 
Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае

Читатели "Гуаньча" сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на "Валдае"

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" вызвало тревогу у читателей китайской газеты "Гуаньча".
В частности, они обратили внимание на слова Путина о том, что предстоящее десятилетие станет самым опасным и непредсказуемым со времен Второй мировой войны, а также о том, что Россия не считает себя врагом Запада, а лишь отстаивает свои права. Кроме того, комментаторы согласились, что США и их союзники ответственны за разжигание региональных конфликтов, в том числе тайваньского и украинского, и выразили опасения насчет будущего из-за политики западных стран.
"Итак, вы должны продержаться еще десять лет", — написал один из читателей.
Другой ответил, что, помимо России, держаться должен и Китай.
"Под знаменем так называемых "демократии", "свободы" и "прав человека" западные страны совершали всевозможные злодеяния, разжигая пожары по всему миру, убивая и грабя", — прокомментировал еще один юзер.
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Он добавил, что дьявол живет или на Западе, или в Японии.
"Приготовьтесь к большому испытанию сильным ветром, бурным морем и даже полномасштабным штормом", — призвал guan_15745769931393.
"Настал окончательный суд над колониальной эпохой", — уверен еще один читатель.
Один из комментаторов сравнил США с гитлеровской Германией, а их противников — с СССР.

"Россия — это Ленинград, центр революции, она преодолела самую трагическую блокаду и является символом сильного несломленного духа!" — написал он.

Продолжая аналогию с войной, пользователь сравнил Китай с Москвой, а Иран — со Сталинградом и Курском.
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"Победа в Сталинградской и Курской битвах сломала хребет врагу и раздробила стальные и железные кости дьявола, благодаря им произошел перелом во всей Великой Отечественной войне!" — добавил он, напомнив, что после Курской битвы СССР перешел в стратегическое наступление и в итоге разгромил нацистов.
Один из читателей заявил, что Путин прав и в следующее десятилетие стоит готовиться к переломному моменту в противостоянии Китая и США.
"Перед лицом краха своей гегемонии американские империалисты неизбежно будут бороться и контратаковать. Пекин, в частности, тоже должен быть полностью готов к этому", — подчеркнул он.
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Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
"Мир действительно погрузился в хаос. Китай и правда не сможет остаться один, как бы он ни хотел тихо и мирно развиваться", — написал ddv2005.
"В ближайшие десять лет существует тысячепроцентная вероятность того, что Соединенные Штаты развяжут третью мировую войну", — считает guan_15874831742704.
По его мнению, это нужно Западу, чтобы сохранить свои позиции, которые он постепенно сдает.
Еще один пользователь призвал свергнуть гегемонию Запада во всех аспектах.
"Вернуть мир к светлому будущему — вот цель великих перемен, невиданных за тысячу лет", — заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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