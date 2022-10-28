https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен проект "Сила Сибири — 2"

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен проект "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 28.10.2022

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен проект "Сила Сибири — 2"

Проект "Сила Сибири-2" нужен Китаю, чтобы сбить цены на газ из других источников, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:56

2022-10-28T11:56

2022-10-28T12:10

экономика

китай

сила сибири (газопровод)

газпром

рэу имени г. в. плеханова

александр тимофеев

мэа

австралия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проект "Сила Сибири-2" нужен Китаю, чтобы сбить цены на газ из других источников, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустила доклад World Energy Outlook 2022, в котором говорится, что Китай вряд ли будет заинтересован в строительстве трубопровода "Сила Сибири 2", поскольку рост спроса на газ замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. Также, согласно данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ), и у Китай уже достаточно законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х годов."У Китая уже есть наработки по импорту газа и металлопроката из Австралии. Новыми объемами поставок из России Китай намеренно создает ситуацию повышенной конкуренции и заинтересованности. Китай хочет использовать поставки газа из разных источников по низкой цене. "Сила Сибири 2" нужна Китаю как инструмент манипуляций с демпингом цен других участников", - считает Тимофеев.Также, по словам эксперта, "Сила Сибири 2" - один из самых долгих проектов компании "Газпром" "По сути, проект обсуждался еще в 2012 году, он носил название "Алтай" (через Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай). Тогда страны не договорились. Сила "Сибири 2" - это его модифицированная версия", - сказал он.И, по мнению Тимофеева, о том, что для "Газпрома" проект "Сила Сибири 2" стал приоритетным, говорит изменение финансирования: объем инвестпрограммы на текущий год был увеличен до 1,98 триллиона рублей (рост на 12,6% по сравнению с первоначальным планом), в том числе заемные средства составляют 386 миллиардов (рост на 41,5%, или на 113,2 миллиарда рублей).

https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

https://ria.ru/20221027/peskov-1827377032.html

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экономика, китай, сила сибири (газопровод), газпром, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев, мэа, австралия, россия