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Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях - РИА Новости, 28.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html
Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях
Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях - РИА Новости, 28.10.2022
Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях
Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться, китайская сторона готова продолжать... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:30
2022-10-28T11:47
владимир путин
россия
китай
мид кнр
в мире
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться, китайская сторона готова продолжать углублять сотрудничество с РФ в различных областях, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Президент России Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер. По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности."Мы высоко ценим позитивную позицию президента Путина. В нынешней нестабильной и сложной международной обстановке китайско-российские отношения сохраняют тенденцию бурного развития", - сказал дипломат, комментируя выступление Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", которая состоялась четверг.Ван Вэньбинь подчеркнул, что китайская сторона "готова вместе с российской стороной продолжать углублять обмен опытом в области государственного управления, развивать сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего характерным национальным условиям".Дипломат также добавил, что китайско-российские отношения всегда основывались на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не нацелены против какой-либо третьей стороны.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html
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владимир путин, россия, китай, мид кнр, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, МИД КНР, В мире, Россия-Китай: Главное
11:30 28.10.2022 (обновлено: 11:47 28.10.2022)
 
Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях

В МИД КНР заявили, что Пекин готов развивать сотрудничество с Москвой в различных областях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться, китайская сторона готова продолжать углублять сотрудничество с РФ в различных областях, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Президент России Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер. По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:26
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
"Мы высоко ценим позитивную позицию президента Путина. В нынешней нестабильной и сложной международной обстановке китайско-российские отношения сохраняют тенденцию бурного развития", - сказал дипломат, комментируя выступление Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", которая состоялась четверг.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что китайская сторона "готова вместе с российской стороной продолжать углублять обмен опытом в области государственного управления, развивать сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего характерным национальным условиям".
Дипломат также добавил, что китайско-российские отношения всегда основывались на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не нацелены против какой-либо третьей стороны.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:21
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
 
Россия-Китай: ГлавноеВладимир ПутинРоссияКитайМИД КНРВ мире
 
 
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