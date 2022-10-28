https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html

Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях

Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях - РИА Новости, 28.10.2022

Китай готов развивать сотрудничество с Россией в различных областях

Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться, китайская сторона готова продолжать... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:30

2022-10-28T11:30

2022-10-28T11:47

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китай

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россия-китай: главное

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться, китайская сторона готова продолжать углублять сотрудничество с РФ в различных областях, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Президент России Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер. По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности."Мы высоко ценим позитивную позицию президента Путина. В нынешней нестабильной и сложной международной обстановке китайско-российские отношения сохраняют тенденцию бурного развития", - сказал дипломат, комментируя выступление Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", которая состоялась четверг.Ван Вэньбинь подчеркнул, что китайская сторона "готова вместе с российской стороной продолжать углублять обмен опытом в области государственного управления, развивать сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего характерным национальным условиям".Дипломат также добавил, что китайско-российские отношения всегда основывались на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не нацелены против какой-либо третьей стороны.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html

https://ria.ru/20221027/knr-1827265964.html

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владимир путин, россия, китай, мид кнр, в мире