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МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян - РИА Новости, 28.10.2022
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян
Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:26
2022-10-28T06:26
2022-10-28T06:26
в мире
александр грушко
москва
кипр
россия
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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами, и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся", - сказал Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20220929/chernogoriya-1820451082.html
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в мире, александр грушко, москва, кипр, россия
В мире, Александр Грушко, Москва, Кипр, Россия
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян
Грушко сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян на севере острова