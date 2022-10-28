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МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян - РИА Новости, 28.10.2022
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МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян - РИА Новости, 28.10.2022
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян
Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:26
2022-10-28T06:26
в мире
александр грушко
москва
кипр
россия
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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами, и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся", - сказал Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
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в мире, александр грушко, москва, кипр, россия
В мире, Александр Грушко, Москва, Кипр, Россия
06:26 28.10.2022
 
МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян

Грушко сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян на севере острова

© Flickr / Leonid MamchenkovФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Flickr / Leonid Mamchenkov
Флаг Кипра. Архивное фото
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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами, и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся", - сказал Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Черногория - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 20:35
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
 
В миреАлександр ГрушкоМоскваКипрРоссия
 
 
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