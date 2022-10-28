https://ria.ru/20221028/kipr-1827399264.html

МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян

МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян - РИА Новости, 28.10.2022

МИД России сообщил о переговорах с Кипром о консульских услугах для россиян

Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:26

2022-10-28T06:26

2022-10-28T06:26

в мире

александр грушко

москва

кипр

россия

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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами, и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся", - сказал Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220929/chernogoriya-1820451082.html

москва

кипр

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в мире, александр грушко, москва, кипр, россия