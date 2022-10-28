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Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ
Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ
Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:09
2022-10-28T16:09
херсон
херсонская область
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post.Так, например, издание поговорило с мужчиной, уехавшим вместе со своей супругой из Херсона в Киев в начале специальной военной операции. Он рассказал, что позднее его жена захотела вернуться в Херсон, однако, когда они поехали обратно, въехать разрешили только девушке. Газета подчеркивает, что украинская сторона заблокировала въезд для мужчины, после чего он был направлен в лагерь для перемещенных людей в Запорожье. Как отмечает издание, там в очереди в ожидании разрешения от украинской стороны ждут "несчетное число людей", которые хотят вернуться в Херсонскую область."Они не объясняют почему... они просто продолжают меня разворачивать", - рассказал мужчина.Газета подчеркивает, что многие хотят вернуться в Херсон, несмотря на продолжающиеся попытки наступления украинских войск. Министерство обороны РФ в свою очередь неоднократно сообщало об отражении подобных атак.Еще один житель Херсона рассказал, что ожидает разрешений от украинских властей уже более месяца. Он заполнил электронную форму, а также написал обращения к назначенным Киевом властям в Запорожской области, но не знает, сколько еще времени нужно ждать. Он добавил, что в Херсоне у него двое детей, за которыми присматривают соседи.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221028/kherson-1827510193.html
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херсон
херсонская область
россия
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херсон, херсонская область , россия, киев, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсон, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:09 28.10.2022
 
Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ

WP пишет, что Киев не дает уехавшим из Херсона мужчинам вернуться в город

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post.
Так, например, издание поговорило с мужчиной, уехавшим вместе со своей супругой из Херсона в Киев в начале специальной военной операции. Он рассказал, что позднее его жена захотела вернуться в Херсон, однако, когда они поехали обратно, въехать разрешили только девушке. Газета подчеркивает, что украинская сторона заблокировала въезд для мужчины, после чего он был направлен в лагерь для перемещенных людей в Запорожье. Как отмечает издание, там в очереди в ожидании разрешения от украинской стороны ждут "несчетное число людей", которые хотят вернуться в Херсонскую область.
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"Они не объясняют почему... они просто продолжают меня разворачивать", - рассказал мужчина.
Газета подчеркивает, что многие хотят вернуться в Херсон, несмотря на продолжающиеся попытки наступления украинских войск. Министерство обороны РФ в свою очередь неоднократно сообщало об отражении подобных атак.
Еще один житель Херсона рассказал, что ожидает разрешений от украинских властей уже более месяца. Он заполнил электронную форму, а также написал обращения к назначенным Киевом властям в Запорожской области, но не знает, сколько еще времени нужно ждать. Он добавил, что в Херсоне у него двое детей, за которыми присматривают соседи.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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ХерсонХерсонская областьРоссияКиевВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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