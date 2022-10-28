Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ
WP пишет, что Киев не дает уехавшим из Херсона мужчинам вернуться в город
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post.
Так, например, издание поговорило с мужчиной, уехавшим вместе со своей супругой из Херсона в Киев в начале специальной военной операции. Он рассказал, что позднее его жена захотела вернуться в Херсон, однако, когда они поехали обратно, въехать разрешили только девушке. Газета подчеркивает, что украинская сторона заблокировала въезд для мужчины, после чего он был направлен в лагерь для перемещенных людей в Запорожье. Как отмечает издание, там в очереди в ожидании разрешения от украинской стороны ждут "несчетное число людей", которые хотят вернуться в Херсонскую область.
"Они не объясняют почему... они просто продолжают меня разворачивать", - рассказал мужчина.
Газета подчеркивает, что многие хотят вернуться в Херсон, несмотря на продолжающиеся попытки наступления украинских войск. Министерство обороны РФ в свою очередь неоднократно сообщало об отражении подобных атак.
Еще один житель Херсона рассказал, что ожидает разрешений от украинских властей уже более месяца. Он заполнил электронную форму, а также написал обращения к назначенным Киевом властям в Запорожской области, но не знает, сколько еще времени нужно ждать. Он добавил, что в Херсоне у него двое детей, за которыми присматривают соседи.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.