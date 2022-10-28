https://ria.ru/20221028/kherson-1827566116.html

Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ

Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Киев не дает вернуться уехавшим из Херсона мужчинам, пишут СМИ

Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:09

2022-10-28T16:09

2022-10-28T16:09

херсон

херсонская область

россия

киев

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские власти не дают уехавшим ранее из Херсонской области мужчинам вернуться обратно, пишет американская газета Washington Post.Так, например, издание поговорило с мужчиной, уехавшим вместе со своей супругой из Херсона в Киев в начале специальной военной операции. Он рассказал, что позднее его жена захотела вернуться в Херсон, однако, когда они поехали обратно, въехать разрешили только девушке. Газета подчеркивает, что украинская сторона заблокировала въезд для мужчины, после чего он был направлен в лагерь для перемещенных людей в Запорожье. Как отмечает издание, там в очереди в ожидании разрешения от украинской стороны ждут "несчетное число людей", которые хотят вернуться в Херсонскую область."Они не объясняют почему... они просто продолжают меня разворачивать", - рассказал мужчина.Газета подчеркивает, что многие хотят вернуться в Херсон, несмотря на продолжающиеся попытки наступления украинских войск. Министерство обороны РФ в свою очередь неоднократно сообщало об отражении подобных атак.Еще один житель Херсона рассказал, что ожидает разрешений от украинских властей уже более месяца. Он заполнил электронную форму, а также написал обращения к назначенным Киевом властям в Запорожской области, но не знает, сколько еще времени нужно ждать. Он добавил, что в Херсоне у него двое детей, за которыми присматривают соседи.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221028/kherson-1827510193.html

https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

херсон

херсонская область

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , россия, киев, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)