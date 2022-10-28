https://ria.ru/20221028/kherson-1827486290.html

Из Херсона выехали более 36 тысяч человек

Из Херсона выехали более 36 тысяч человек - РИА Новости, 28.10.2022

Из Херсона выехали более 36 тысяч человек

Выезд жителей из Херсона продолжается, на сегодняшний день город покинули 36 441 человек, сообщает служба ГО и ЧС по Херсонской области. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:26

2022-10-28T13:26

2022-10-28T13:30

специальная военная операция на украине

херсон

владимир сальдо

херсонская область

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выезд жителей из Херсона продолжается, на сегодняшний день город покинули 36 441 человек, сообщает служба ГО и ЧС по Херсонской области.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России."На сегодняшний день из Херсона выехали 36 441 человек", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.Там еще раз напомнили, что от Речного порта каждый день в 8.00, 11.00, 14.00 и 16.00 отправляются водные катера на левый берег области. "Жителей, которые не желают покидать родные места, Служба ГО и ЧС по Херсонской области просит подумать о собственной безопасности и предпринять меры сохранения своей жизни и близких", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

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Кирилл Волков

херсон, владимир сальдо, херсонская область , безопасность, ситуация в днр и лнр