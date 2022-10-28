https://ria.ru/20221028/kherson-1827486290.html
Из Херсона выехали более 36 тысяч человек
Из Херсона выехали более 36 тысяч человек - РИА Новости, 28.10.2022
Из Херсона выехали более 36 тысяч человек
Выезд жителей из Херсона продолжается, на сегодняшний день город покинули 36 441 человек, сообщает служба ГО и ЧС по Херсонской области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:26
2022-10-28T13:26
2022-10-28T13:30
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
херсонская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выезд жителей из Херсона продолжается, на сегодняшний день город покинули 36 441 человек, сообщает служба ГО и ЧС по Херсонской области.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России."На сегодняшний день из Херсона выехали 36 441 человек", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.Там еще раз напомнили, что от Речного порта каждый день в 8.00, 11.00, 14.00 и 16.00 отправляются водные катера на левый берег области. "Жителей, которые не желают покидать родные места, Служба ГО и ЧС по Херсонской области просит подумать о собственной безопасности и предпринять меры сохранения своей жизни и близких", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:26 28.10.2022 (обновлено: 13:30 28.10.2022)
Из Херсона выехали более 36 тысяч человек
Херсонские службы ГО и ЧС сообщили, что из города выехал 36 441 человек