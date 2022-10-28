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Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины - РИА Новости, 28.10.2022
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Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины
Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины - РИА Новости, 28.10.2022
Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины
Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины, в том числе обстрелов гражданской инфраструктуры, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:27
2022-10-28T09:27
в мире
екатерина губарева
херсонская область
украина
сша
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины, в том числе обстрелов гражданской инфраструктуры, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева."У нас есть факты и свидетельства агрессии, а также уверенность в собственной правоте. Вопрос надо поднимать на площадках ООН, которая обязана остановить обстрелы и планы украинских войск уничтожить мирное население и инфраструктуру Херсонской области", - сказала Губарева.При этом, по ее словам, надежды на международную общественность не много, так как США, Великобритания и Франция имеют право вето в ООН."Это значит, что никаких невыгодных решений для Украины не будет. Тем не менее, это хорошая площадка, чтобы попытаться донести миру саму информацию о ситуации в Херсоне. Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле", - подчеркнула Губарева.
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в мире, екатерина губарева, херсонская область , украина, сша, оон
В мире, Екатерина Губарева, Херсонская область , Украина, США, ООН
09:27 28.10.2022
 
Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины

Херсонская администрация заявила о готовности предоставить ООН доказательства агрессии ВСУ

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии Украины, в том числе обстрелов гражданской инфраструктуры, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"У нас есть факты и свидетельства агрессии, а также уверенность в собственной правоте. Вопрос надо поднимать на площадках ООН, которая обязана остановить обстрелы и планы украинских войск уничтожить мирное население и инфраструктуру Херсонской области", - сказала Губарева.
При этом, по ее словам, надежды на международную общественность не много, так как США, Великобритания и Франция имеют право вето в ООН.
"Это значит, что никаких невыгодных решений для Украины не будет. Тем не менее, это хорошая площадка, чтобы попытаться донести миру саму информацию о ситуации в Херсоне. Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле", - подчеркнула Губарева.
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В миреЕкатерина ГубареваХерсонская областьУкраинаСШАООН
 
 
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