Рейтинг@Mail.ru
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип - РИА Новости, 28.10.2022
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:49
2022-10-28T09:58
экономика
россия
kfc
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793130173_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_15cc8bddf43c84067c7b3bde8b6af92a.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве, Московской области и ХМАО - Югре.В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html
https://realty.ria.ru/20221026/logotip-1826885818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793130173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_33673fb47a8059aa001e3593fad4b9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, kfc, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, KFC, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Санкции в отношении России
09:49 28.10.2022 (обновлено: 09:58 28.10.2022)
 
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип

Бывший KFC подал в Роспатент заявки на регистрацию логотипа с курицей и бренда Rostic's

© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 13:32
В России "переоткрылось" 17 международных ритейлеров
Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.
Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.
Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве, Московской области и ХМАО - Югре.
Ресторан Вкусно - и точка на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:57
"Вкусно — и точка" обновила логотипы ресторана на Пушкинской площади
В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
 
ЭкономикаРоссияKFCФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала