https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип - РИА Новости, 28.10.2022
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:49
2022-10-28T09:49
2022-10-28T09:58
экономика
россия
kfc
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве, Московской области и ХМАО - Югре.В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html
https://realty.ria.ru/20221026/logotip-1826885818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, kfc, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, KFC, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Санкции в отношении России
09:49 28.10.2022 (обновлено: 09:58 28.10.2022)
Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип
Бывший KFC подал в Роспатент заявки на регистрацию логотипа с курицей и бренда Rostic's
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.
Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.
Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.
Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве
, Московской области
и ХМАО - Югре.
В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки
, США
). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.