https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html

Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип

Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип - РИА Новости, 28.10.2022

Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип

Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:49

2022-10-28T09:49

2022-10-28T09:58

экономика

россия

kfc

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - сообщили в Роспатенте. Там уточнили, что после формальной экспертизы заявки перейдут на следующую стадию, где проверят на соответствие требованиям законодательства, и после этого будут приняты решения.Согласно заявке, новый товарный знак с изображением курицы позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Помимо этого компания под этим брендом планирует оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.Согласно данным, которые Роспатент предоставил РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: Rostic's, "Ростмастер" и "Ростмастер Чиз", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф Баскет", которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.Американская Yum! Brands в понедельник сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник РИА Новости в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован с декабря в Москве, Московской области и ХМАО - Югре.В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, kfc, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), санкции в отношении россии