https://ria.ru/20221028/kazakhstan-1827120158.html

"А на земле ли я нахожусь?" Чем покоряет туристов Казахстан

"А на земле ли я нахожусь?" Чем покоряет туристов Казахстан - РИА Новости, 28.10.2022

"А на земле ли я нахожусь?" Чем покоряет туристов Казахстан

Завораживающие бесконечные степи, живописные озера, величественные горы, "танцующие" рощи, природные заповедники — осенью в Казахстане особенно красиво. О том,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:14

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Завораживающие бесконечные степи, живописные озера, величественные горы, "танцующие" рощи, природные заповедники — осенью в Казахстане особенно красиво. О том, где там искать инопланетные пейзажи и затонувший лес, как правильно загадывать желания и зачем везти домой в качестве сувенира плетку, — в материале РИА Новости.Что посмотреть рядом с АстанойЕсли вы остановились в столице, посетите курорт "Боровое", советует гендиректор туристической компании Qazaq Touristik Жантас Кайратов. От Астаны — всего два часа на машине."Боровое" называют казахской Швейцарией — ландшафты вполне альпийские, особый микроклимат. Некоторые горы напоминают животных и мифических существ: скалу Окжетпес сравнивают с лежащим слоником, Жумбактакс, спрятавшуюся в заливе озера, — со сфинксом.Обязательно загляните в рощу "Танцующие березы" — деревья там прихотливо изогнуты. Прогулка по осеннему желто-зеленому лесу как медитация.На курорте есть отели, так что можно задержаться на несколько дней. Цена — от 2500 рублей в сутки.Поляна Абылай-Хана носит имя вождя, объединившего местные народы."Со всех сторон лес и горы, — говорит Жантас. — На поляне — стела. Если загадать желание и обойти вокруг семь раз — сбудется".Руководитель компании Travel House Елизавета Косакина рекомендует посетить озеро Имантау. Глушь, скалы, лес — и абсолютная тишина."Эта непередаваемая гармония приводит в порядок мысли и чувства", — подчеркивает она.В окрестностях Алма-АтыИз Алма-Аты отправляйтесь к Чарынскому каньону. Высота — несколько сотен метров, внизу — роща реликтовых согдийских ясеней."Когда прилетела в Казахстан, была в шоке: повсюду горы, — делится впечатлениями туристка Людмила Захарченко. — Алма-Ата — крупный мегаполис, а стоит чуть отъехать — и вот они!"Действительно, многие природные достопримечательности — совсем рядом, в радиусе сотни километров."Обычно приходится добираться с пересадками, — продолжает Людмила. — А тут тебе и горнолыжные курорты, где в несезон можно заняться хайкингом или прокатиться на канатке, и водопады, много озер. Мне очень понравились Иссык и Каинды с торчащими из бирюзовой воды верхушками елей".Жантас Кайратов советует посетить Каркаралинский национальный парк, чтобы увидеть таинственное Чертово озеро, в котором по легендам ночью веселится нечисть и выходят на берег русалки. А туристы по пути сюда почему-то постоянно теряются среди зарослей степных колючек.Луна на ЗемлеВ Казахстане есть еще одно место, которое нужно обязательно увидеть вне зависимости от того, где вы остановились, уверен Жантас. Это урочище Бозжыра на плато Устюрт.На въезде вас встречают "клыки" — заостренные останцы. В самом урочище — множество белых и светло-бежевых скал из песчаника. Над их причудливой формой тысячелетиями работала природа — вода, солнце, ветер. Кстати, один из уступов, похожий на крепость, изобразили на местной купюре в тысячу тенге, которую выпускали в 2006-м.Урочище часто сравнивают с Долиной монументов в американском штате Юта и называют казахской Аризоной за сходство с Диким Западом."В мезозое здесь был океан Тетис, поэтому много окаменевших ракушек. Встречаются и зубы доисторических акул", — добавляет Жантас.Гость придет — счастье в дом войдет"В Казахстане много разных национальностей. Мы привыкли жить одной большой семьей, помогать друг другу. И гостям у нас рады", — говорит Елизавета Косакина.Русский язык достаточно распространен, вас почти наверняка везде поймут. Если вы где-то в недоумении остановитесь, местные подойдут, поинтересуются, не нужна ли помощь.Могут пригласить в гости. Не отказывайтесь — обидите. Считается, что с новым гостем в дом приходит достаток. И поговорки это подтверждают: "Қонақ келсе, құт келер" ("Гость придет — счастье в дом войдет") или "Құтты қонаққа-тәтті тамақ" ("Почетному гостю — почетное угощение")", объясняет Жантас Кайратов."Мы очень ценим и уважаем гостей, — объясняет он. — Накрываем дастархан, готовим национальные блюда и напитки".Готовят по-разному"Традиционная казахская кухня — это рецепты, выработанные веками", — отмечает Жантас.По его словам, в разных районах одни и те же блюда готовят по-своему. Там, где холодно, едят больше мяса, пища жирная и сытная. В жарких областях добавляют много овощей и крупы, а ближе к Каспию преобладает рыба.Самые популярные блюда — куурдак (жаркое, подается с луковыми кольцами) и бесбармак (отварное мясо с лапшой).Из десертов Жантас рекомендует творожные сладости курт и иримшик, пышные оладушки куймак, обжаренные в масле шарики из теста баурсак. Напитки — айран (из коровьего молока), шубат (из верблюжьего), кумыс (из кобыльего). Тонизируют, утоляют жажду и помогают пищеварению.Все это подают в кафе и ресторанах национальной кухни. Полноценный обед — порядка 500 рублей с человека.Сувениры — украшения из серебра с традиционным казахским орнаментом или платки с ярким принтом в национальном стиле. Еще популярны плетки из кожи — камшы, символизирующие твердость духа. Считается, что этот неотъемлемый атрибут джигитов оберегает дом от нечисти.Цены выросли"Обычно пик запросов на Казахстан приходится на лето", — говорит Елизавета Косакина.В этом году, по ее словам, россияне ехали и осенью. На стоимости экскурсий, кафе и продуктов это не сказалось, а вот жилье ощутимо подорожало.С квартирами тоже не очень, добавляет она. Убитые маленькие однушки с советским ремонтом сдают за 60-70 тысяч рублей в месяц. Получше и покомфортнее — от 100 тысяч.Для самостоятельного туризма"Казахстан — это прежде всего направление для самостоятельного туризма", — полагает гендиректор агентства MAYEL Travel Майя Котляр. Для пакетных экскурсионных путевок нужен массовый спрос, а его нет.У "Интуриста" и TEZ Tour Казахстан вообще не представлен, у "Русского Экспресса" есть несколько предложений за 59-65 тысяч рублей на три-пять дней, у FUN&SUN — путевки на горные курорты с возможностью докупить экскурсии.Поэтому удобнее всего прилетать в Алма-Ату или Астану и искать гидов на месте — самому добраться до природных достопримечательной обычно непросто.Авиабилеты на прямые рейсы в столицу Казахстана — от 11 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в ноябре. В Алма-Ату — от 16 тысяч. Для въезда понадобится только паспорт: по российскому можно находиться в стране до 30 дней, по заграничному — до 90. Все ковидные ограничения отменены.Местные туроператоры предлагают экскурсионные программы на один, два или несколько дней. У Qazaq Touristik, например, цены — от 12 тысяч тенге (1500 рублей) за однодневные поездки по природным достопримечательностям. Включены трансфер и обед.

https://ria.ru/20221019/iordaniya-1824098750.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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