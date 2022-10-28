08:00 28.10.2022 (обновлено: 08:14 28.10.2022)
"А на земле ли я нахожусь?" Чем покоряет туристов Казахстан
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Завораживающие бесконечные степи, живописные озера, величественные горы, "танцующие" рощи, природные заповедники — осенью в Казахстане особенно красиво. О том, где там искать инопланетные пейзажи и затонувший лес, как правильно загадывать желания и зачем везти домой в качестве сувенира плетку, — в материале РИА Новости.
Что посмотреть рядом с Астаной
Если вы остановились в столице, посетите курорт "Боровое", советует гендиректор туристической компании Qazaq Touristik Жантас Кайратов. От Астаны — всего два часа на машине.
"Этот оазис среди серых степей — чистейший воздух, озера. Сюда приезжают лечить болезни дыхательной системы", — рассказывает Жантас.
"Боровое" называют казахской Швейцарией — ландшафты вполне альпийские, особый микроклимат. Некоторые горы напоминают животных и мифических существ: скалу Окжетпес сравнивают с лежащим слоником, Жумбактакс, спрятавшуюся в заливе озера, — со сфинксом.
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Курорт "Боровое" ("Бурабай")
Обязательно загляните в рощу "Танцующие березы" — деревья там прихотливо изогнуты. Прогулка по осеннему желто-зеленому лесу как медитация.
На курорте есть отели, так что можно задержаться на несколько дней. Цена — от 2500 рублей в сутки.
Поляна Абылай-Хана носит имя вождя, объединившего местные народы.
"Со всех сторон лес и горы, — говорит Жантас. — На поляне — стела. Если загадать желание и обойти вокруг семь раз — сбудется".
Дорога возле Большого Алма-Атинского ущелья. Казахстан
Руководитель компании Travel House Елизавета Косакина рекомендует посетить озеро Имантау. Глушь, скалы, лес — и абсолютная тишина.
"Эта непередаваемая гармония приводит в порядок мысли и чувства", — подчеркивает она.
В окрестностях Алма-Аты
Из Алма-Аты отправляйтесь к Чарынскому каньону. Высота — несколько сотен метров, внизу — роща реликтовых согдийских ясеней.
Чарынский каньон в Казахстане
"Когда прилетела в Казахстан, была в шоке: повсюду горы, — делится впечатлениями туристка Людмила Захарченко. — Алма-Ата — крупный мегаполис, а стоит чуть отъехать — и вот они!"
Действительно, многие природные достопримечательности — совсем рядом, в радиусе сотни километров.
© Depositphotos.com / kefirmОзеро Каинды в ущелье Кунгей Алатау, Казахстан
© Depositphotos.com / kefirm
Озеро Каинды в ущелье Кунгей Алатау, Казахстан
"Обычно приходится добираться с пересадками, — продолжает Людмила. — А тут тебе и горнолыжные курорты, где в несезон можно заняться хайкингом или прокатиться на канатке, и водопады, много озер. Мне очень понравились Иссык и Каинды с торчащими из бирюзовой воды верхушками елей".
Жантас Кайратов советует посетить Каркаралинский национальный парк, чтобы увидеть таинственное Чертово озеро, в котором по легендам ночью веселится нечисть и выходят на берег русалки. А туристы по пути сюда почему-то постоянно теряются среди зарослей степных колючек.
Верблюд в степи Казахстана
Луна на Земле
В Казахстане есть еще одно место, которое нужно обязательно увидеть вне зависимости от того, где вы остановились, уверен Жантас. Это урочище Бозжыра на плато Устюрт.
"Тут словно на Луне, — поясняет он. — Ландшафты невероятно красивые, мистические. У туриста порой возникает вопрос: "А на Земле ли я нахожусь?"
На въезде вас встречают "клыки" — заостренные останцы. В самом урочище — множество белых и светло-бежевых скал из песчаника. Над их причудливой формой тысячелетиями работала природа — вода, солнце, ветер. Кстати, один из уступов, похожий на крепость, изобразили на местной купюре в тысячу тенге, которую выпускали в 2006-м.
"В мезозое здесь был океан Тетис, поэтому много окаменевших ракушек. Встречаются и зубы доисторических акул", — добавляет Жантас.
Гость придет — счастье в дом войдет
"В Казахстане много разных национальностей. Мы привыкли жить одной большой семьей, помогать друг другу. И гостям у нас рады", — говорит Елизавета Косакина.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДевочка в национальном костюме держит сокола во время празднования Навруза на территории "Астана Экспо"
Девочка в национальном костюме держит сокола во время празднования Навруза на территории "Астана Экспо"
Русский язык достаточно распространен, вас почти наверняка везде поймут. Если вы где-то в недоумении остановитесь, местные подойдут, поинтересуются, не нужна ли помощь.
Могут пригласить в гости. Не отказывайтесь — обидите. Считается, что с новым гостем в дом приходит достаток. И поговорки это подтверждают: "Қонақ келсе, құт келер" ("Гость придет — счастье в дом войдет") или "Құтты қонаққа-тәтті тамақ" ("Почетному гостю — почетное угощение")", объясняет Жантас Кайратов.
© Depositphotos.com / mc.atolyeМахлама
© Depositphotos.com / mc.atolye
Махлама
"Мы очень ценим и уважаем гостей, — объясняет он. — Накрываем дастархан, готовим национальные блюда и напитки".
Готовят по-разному
"Традиционная казахская кухня — это рецепты, выработанные веками", — отмечает Жантас.
По его словам, в разных районах одни и те же блюда готовят по-своему. Там, где холодно, едят больше мяса, пища жирная и сытная. В жарких областях добавляют много овощей и крупы, а ближе к Каспию преобладает рыба.
© Depositphotos.com / annavalerievna1Айран
© Depositphotos.com / annavalerievna1
Айран
Самые популярные блюда — куурдак (жаркое, подается с луковыми кольцами) и бесбармак (отварное мясо с лапшой).
Из десертов Жантас рекомендует творожные сладости курт и иримшик, пышные оладушки куймак, обжаренные в масле шарики из теста баурсак.
© Depositphotos.com / lenyvavshaБешбармак
1 из 3
Бешбармак
© Depositphotos.com / lenyvavsha
© Depositphotos.com / Andrey ArkushaАйран
2 из 3
Айран
© Depositphotos.com / Andrey Arkusha
1 из 3
Бешбармак
© Depositphotos.com / lenyvavsha
2 из 3
Айран
© Depositphotos.com / Andrey Arkusha
Напитки — айран (из коровьего молока), шубат (из верблюжьего), кумыс (из кобыльего). Тонизируют, утоляют жажду и помогают пищеварению.
Все это подают в кафе и ресторанах национальной кухни. Полноценный обед — порядка 500 рублей с человека.
© Pixabay / babo4ka-lipo4kaНациональные украшения Казахстана
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Национальные украшения Казахстана
© Pixabay / babo4ka-lipo4ka
1 из 3
Национальные украшения Казахстана
© Pixabay / babo4ka-lipo4ka
Сувениры — украшения из серебра с традиционным казахским орнаментом или платки с ярким принтом в национальном стиле. Еще популярны плетки из кожи — камшы, символизирующие твердость духа. Считается, что этот неотъемлемый атрибут джигитов оберегает дом от нечисти.
Цены выросли
"Обычно пик запросов на Казахстан приходится на лето", — говорит Елизавета Косакина.
© Sputnik / Владислав Воднев
Отдыхающие в одном из парков в Нур-Султане
В этом году, по ее словам, россияне ехали и осенью. На стоимости экскурсий, кафе и продуктов это не сказалось, а вот жилье ощутимо подорожало.
"Мы забронировали гостиницу в Алма-Ате за пять тысяч рублей в сутки, — рассказывает туристка, блогер Людмила Захарченко. — Приехали, захотели продлить, и нам назвали уже совсем другую цену — десять тысяч".
С квартирами тоже не очень, добавляет она. Убитые маленькие однушки с советским ремонтом сдают за 60-70 тысяч рублей в месяц. Получше и покомфортнее — от 100 тысяч.
Для самостоятельного туризма
"Казахстан — это прежде всего направление для самостоятельного туризма", — полагает гендиректор агентства MAYEL Travel Майя Котляр. Для пакетных экскурсионных путевок нужен массовый спрос, а его нет.
Национальный парк Алтын-Эмель в Казахстане
Поэтому удобнее всего прилетать в Алма-Ату или Астану и искать гидов на месте — самому добраться до природных достопримечательной обычно непросто.
CC BY-SA 3.0 / Wassily /
Каркаралинский национальный парк
Авиабилеты на прямые рейсы в столицу Казахстана — от 11 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в ноябре. В Алма-Ату — от 16 тысяч. Для въезда понадобится только паспорт: по российскому можно находиться в стране до 30 дней, по заграничному — до 90. Все ковидные ограничения отменены.
Местные туроператоры предлагают экскурсионные программы на один, два или несколько дней. У Qazaq Touristik, например, цены — от 12 тысяч тенге (1500 рублей) за однодневные поездки по природным достопримечательностям. Включены трансфер и обед.