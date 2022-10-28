https://ria.ru/20221028/iran-1827497826.html

В Иране проходят демонстрации в ответ на беспорядки и теракт в Ширазе

В Иране проходят демонстрации в ответ на беспорядки и теракт в Ширазе - РИА Новости, 28.10.2022

В Иране проходят демонстрации в ответ на беспорядки и теракт в Ширазе

В ряде городов Ирана в пятницу проходят массовые правительственные демонстрации в ответ на последние беспорядки в стране, а также террористический акт,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:39

2022-10-28T13:39

2022-10-28T13:39

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В ряде городов Ирана в пятницу проходят массовые правительственные демонстрации в ответ на последние беспорядки в стране, а также террористический акт, совершенный на территории мавзолея Шах-Черах в Ширазе, передает агентство Tasnim."Сегодня люди со всего Ирана прошли маршем после пятничной молитвы, чтобы осудить беспорядки и террористическое преступление в Ширазе", - говорится в сообщении.В среду вечером иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html

https://ria.ru/20220923/iran-1818873356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, шираз, тегеран (город)