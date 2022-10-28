https://ria.ru/20221028/indiya-1827484709.html

Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт

Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022

Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт

Индия заинтересована в продолжении контактов с Россией в сфере энергетики, это поможет Нью-Дели обеспечить энергетическую безопасность страны, сказал РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:24

2022-10-28T13:24

2022-10-28T13:24

экономика

владимир путин

индия

россия

нью-дели

exxon mobil

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/81/1382008102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_911fefe8af5e425adbef166c97286c54.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Индия заинтересована в продолжении контактов с Россией в сфере энергетики, это поможет Нью-Дели обеспечить энергетическую безопасность страны, сказал РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Накануне Путин заявил, что Россия ведет переговоры с Индией о способах доставки энергоресурсов. Президент также отметил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами."Уже начались переговоры индийских компаний с российскими о том, как Индия может войти в эти проекты. Эти вопросы уже обговариваются. Индия естественно заинтересована. Это поможет Индии не только обеспечить энергетическую безопасность, но также и подготовить свои кадры по различным направлениям в этой сфере. Поэтому Индии это очень интересно", - сказал Уникришнан.Ранее СМИ сообщили, что индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует сохранить свою долю в российской компании, теперь управляющей нефтегазовым проектом "Сахалин-1", а также рассматривает возможность приобретения дополнительной доли участия. Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена. Также в числе участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221028/indiya-1827483241.html

https://ria.ru/20221028/indiya-1827475801.html

индия

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, индия, россия, нью-дели, exxon mobil, роснефть