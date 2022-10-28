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Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
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Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт
Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт
Индия заинтересована в продолжении контактов с Россией в сфере энергетики, это поможет Нью-Дели обеспечить энергетическую безопасность страны, сказал РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:24
2022-10-28T13:24
экономика
владимир путин
индия
россия
нью-дели
exxon mobil
роснефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Индия заинтересована в продолжении контактов с Россией в сфере энергетики, это поможет Нью-Дели обеспечить энергетическую безопасность страны, сказал РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Накануне Путин заявил, что Россия ведет переговоры с Индией о способах доставки энергоресурсов. Президент также отметил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами."Уже начались переговоры индийских компаний с российскими о том, как Индия может войти в эти проекты. Эти вопросы уже обговариваются. Индия естественно заинтересована. Это поможет Индии не только обеспечить энергетическую безопасность, но также и подготовить свои кадры по различным направлениям в этой сфере. Поэтому Индии это очень интересно", - сказал Уникришнан.Ранее СМИ сообщили, что индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует сохранить свою долю в российской компании, теперь управляющей нефтегазовым проектом "Сахалин-1", а также рассматривает возможность приобретения дополнительной доли участия. Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена. Также в числе участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ria.ru/20221028/indiya-1827483241.html
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индия
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экономика, владимир путин, индия, россия, нью-дели, exxon mobil, роснефть
Экономика, Владимир Путин, Индия, Россия, Нью-Дели, Exxon Mobil, Роснефть
13:24 28.10.2022
 
Индия настроена на энергетическое сотрудничество с Россией, заявил эксперт

Эксперт Унникришнан: Индия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Россией

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Индия заинтересована в продолжении контактов с Россией в сфере энергетики, это поможет Нью-Дели обеспечить энергетическую безопасность страны, сказал РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Накануне Путин заявил, что Россия ведет переговоры с Индией о способах доставки энергоресурсов. Президент также отметил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей
"Уже начались переговоры индийских компаний с российскими о том, как Индия может войти в эти проекты. Эти вопросы уже обговариваются. Индия естественно заинтересована. Это поможет Индии не только обеспечить энергетическую безопасность, но также и подготовить свои кадры по различным направлениям в этой сфере. Поэтому Индии это очень интересно", - сказал Уникришнан.
Ранее СМИ сообщили, что индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует сохранить свою долю в российской компании, теперь управляющей нефтегазовым проектом "Сахалин-1", а также рассматривает возможность приобретения дополнительной доли участия. Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена. Также в числе участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт
 
ЭкономикаВладимир ПутинИндияРоссияНью-ДелиExxon MobilРоснефть
 
 
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