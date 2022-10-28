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Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей - РИА Новости, 28.10.2022
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Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей
Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей - РИА Новости, 28.10.2022
Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей
В Индии разделяют оптимистичный настрой президента России Владимира Путина на развитие двусторонних отношений, о котором он заявил на пленарной сессии... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:21
2022-10-28T13:21
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. В Индии разделяют оптимистичный настрой президента России Владимира Путина на развитие двусторонних отношений, о котором он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказал РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан."Когда Путин начал свою речь, мы все почувствовали в зале, что она всеохватывающая, он много о чем поговорил. Потом во время сессии вопросов и ответов он начал более конкретно говорить об определенных проблемах двусторонних отношений и коснулся Индии. Он был очень оптимистичен по нашим отношениям, по их будущему и очень высоко оценил роль нашего премьера (Индии Нарендры Моди), даже сравнил его с ледоколом, который плывет через лед. Слушать как индийцу было лестно. Я надеюсь, что он прав, потому что у него явно больше информации по этим вопросам, чем у меня", - сказал Унникришнан.Накануне на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что у России с Индией особые отношения, строящиеся на фундаменте очень близких, союзнических отношений на протяжении десятилетий. Он отметил, что за Индией огромное будущее и страна может гордиться темпами своего развития. Президент России отметил, что товарооборот с Индией растет, в частности поставки удобрений в Индию увеличены в 7,6 раза, между странами продолжается взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Путин добавил, что за такими странами как Индия не только большое будущее, но и растущая роль в международных делах. Российский лидер также отметил, что премьер Индии Нарендра Моди проводит независимую политику в интересах своего народа, движется в нужном направлении как ледокол.
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в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
13:21 28.10.2022
 
Эксперт: в Индии разделяют оптимизм Путина по развитию двусторонних связей

Индийский эксперт: Дели разделяет оптимизм Путина по развитию двусторонних связей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. В Индии разделяют оптимистичный настрой президента России Владимира Путина на развитие двусторонних отношений, о котором он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказал РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.
"Когда Путин начал свою речь, мы все почувствовали в зале, что она всеохватывающая, он много о чем поговорил. Потом во время сессии вопросов и ответов он начал более конкретно говорить об определенных проблемах двусторонних отношений и коснулся Индии. Он был очень оптимистичен по нашим отношениям, по их будущему и очень высоко оценил роль нашего премьера (Индии Нарендры Моди), даже сравнил его с ледоколом, который плывет через лед. Слушать как индийцу было лестно. Я надеюсь, что он прав, потому что у него явно больше информации по этим вопросам, чем у меня", - сказал Унникришнан.
Накануне на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что у России с Индией особые отношения, строящиеся на фундаменте очень близких, союзнических отношений на протяжении десятилетий. Он отметил, что за Индией огромное будущее и страна может гордиться темпами своего развития. Президент России отметил, что товарооборот с Индией растет, в частности поставки удобрений в Индию увеличены в 7,6 раза, между странами продолжается взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Путин добавил, что за такими странами как Индия не только большое будущее, но и растущая роль в международных делах. Российский лидер также отметил, что премьер Индии Нарендра Моди проводит независимую политику в интересах своего народа, движется в нужном направлении как ледокол.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:53
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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