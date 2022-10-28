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Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
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Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт
Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт
В Индии оценили сравнение премьера страны Нарендры Моди с ледоколом в речи президента России Владимира Путина, а также сделанный им акцент на построение... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:12
2022-10-28T13:12
в мире
нарендра моди
владимир путин
индия
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. В Индии оценили сравнение премьера страны Нарендры Моди с ледоколом в речи президента России Владимира Путина, а также сделанный им акцент на построение многополярного мира, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.Накануне на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что премьер Индии Моди проводит независимую политику в интересах своего народа, движется в нужном направлении как ледокол."Это не только о господине Моди. В данный момент это то направление, которое требуют и хотят индийские элиты, хотя бы те элиты, которые поддерживают господина Моди, а это большинство. Это направление на то, что будет многополярный мир и Индия будет иметь свой вес и свой голос в нем. Мы бы хотели такого мира. И поэтому наша политика будет направлена именно так", - сказал Унникришнан.Сравнение он назвал "очень хорошим". По словам эксперта, индийские власти и общество, в частности, поддерживающие правительство элиты, выступают за модель многополярного мира, в котором у Индии есть свой вес и свой голос.
https://ria.ru/20221027/modi-1827350721.html
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в мире, нарендра моди, владимир путин, индия, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Индия, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
13:12 28.10.2022
 
Индийцам понравилось сравнение Моди с ледоколом, заявил эксперт

Эксперт Унникришнан: индийцам в речи Путина понравилось сравнение Моди с ледоколом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. В Индии оценили сравнение премьера страны Нарендры Моди с ледоколом в речи президента России Владимира Путина, а также сделанный им акцент на построение многополярного мира, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.
Накануне на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что премьер Индии Моди проводит независимую политику в интересах своего народа, движется в нужном направлении как ледокол.
"Это не только о господине Моди. В данный момент это то направление, которое требуют и хотят индийские элиты, хотя бы те элиты, которые поддерживают господина Моди, а это большинство. Это направление на то, что будет многополярный мир и Индия будет иметь свой вес и свой голос в нем. Мы бы хотели такого мира. И поэтому наша политика будет направлена именно так", - сказал Унникришнан.
Сравнение он назвал "очень хорошим". По словам эксперта, индийские власти и общество, в частности, поддерживающие правительство элиты, выступают за модель многополярного мира, в котором у Индии есть свой вес и свой голос.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:10
Путин сравнил премьера Индии Моди с ледоколом
 
В миреНарендра МодиВладимир ПутинИндияРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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