https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост - РИА Новости, 28.10.2022
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
россия
происшествия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ХЕРСОН, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона."В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет", - рассказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20221006/most-1821997788.html
херсонская область
херсон
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 28.10.2022 (обновлено: 12:58 28.10.2022)
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост