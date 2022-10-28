https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html

ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост

ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост - РИА Новости, 28.10.2022

ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост

Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:44

2022-10-28T12:44

2022-10-28T12:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

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вооруженные силы украины

россия

происшествия

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона."В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет", - рассказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20221006/most-1821997788.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр