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ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост - РИА Новости, 28.10.2022
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
россия
происшествия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона."В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет", - рассказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20221006/most-1821997788.html
херсонская область
херсон
украина
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 28.10.2022 (обновлено: 12:58 28.10.2022)
 
ПВО сбила ракеты HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост

В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне, ПВО сбила шесть ракет HIMARS, сообщают экстренные службы региона.
"В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет", - рассказал представитель экстренных служб.
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 15:53Специальная военная операция на Украине
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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