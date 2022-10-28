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В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату
В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату - РИА Новости, 28.10.2022
В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату
Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, он госпитализирован, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:32
2022-10-28T12:32
2022-10-28T12:32
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, он госпитализирован, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Мужчина взорвал ручную гранату в гостинице "Люкс", расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина забронировал один из номеров гостиницы на втором этаже, где и взорвал ручную гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что окна гостиницы выбило взрывной волной. Известно, что у мужчины были финансовые проблемы.МВД Грузии начало расследование инцидента.
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Туризм, В мире, Тбилиси, Грузия, Рустави 2, Туризм, Новости - Туризм
В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату
В одном из номеров гостиницы в Тбилиси постоялец взорвал ручную гранату