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В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату

В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату - РИА Новости, 28.10.2022

В гостинице в Тбилиси постоялец взорвал гранату

Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, он госпитализирован, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:32

2022-10-28T12:32

2022-10-28T12:32

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, он госпитализирован, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Мужчина взорвал ручную гранату в гостинице "Люкс", расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина забронировал один из номеров гостиницы на втором этаже, где и взорвал ручную гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что окна гостиницы выбило взрывной волной. Известно, что у мужчины были финансовые проблемы.МВД Грузии начало расследование инцидента.

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