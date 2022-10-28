https://ria.ru/20221028/grabitel-1827407154.html

В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку

В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку - РИА Новости, 28.10.2022

В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку

Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:35

2022-10-28T08:35

2022-10-28T08:35

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 26 октября неизвестный в Омске подкараулил у многоэтажного дома 81-летнюю пенсионерку, зашел за ней в подъезд и, несколько раз ударив ее ножом, отобрал сумку с кошельком. Пожилую женщину госпитализировали."В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство и разбойного нападения на пожилую женщину по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), задержан 32-летний подозреваемый", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Отмечается, что сейчас пенсионерка переведена в стационар и ее жизни ничего не угрожает. По данным следствия, в этот же вечер на улице Съездовской в Омске, около 20.40, подозреваемый напал на 20-летнюю девушку, угрожая ножом, и похитил ее пакет с вещами."Благодаря совместным согласованным действиям следователей и сотрудников полиции был установлен маршрут передвижения подозреваемого, который после совершенных преступлений пришел к себе домой, где его и задержали", - добавляется в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия. Они изъяли нож и другие предметы, оставленные подозреваемым. Проводятся допросы и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления. Задержанного мужчину планируется заключить под арест. Также он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.Ход расследования находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html

https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html

https://ria.ru/20200409/1569768216.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин