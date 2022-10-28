https://ria.ru/20221028/grabitel-1827407154.html
В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку - РИА Новости, 28.10.2022
В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:35
2022-10-28T08:35
2022-10-28T08:35
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 26 октября неизвестный в Омске подкараулил у многоэтажного дома 81-летнюю пенсионерку, зашел за ней в подъезд и, несколько раз ударив ее ножом, отобрал сумку с кошельком. Пожилую женщину госпитализировали."В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство и разбойного нападения на пожилую женщину по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), задержан 32-летний подозреваемый", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Отмечается, что сейчас пенсионерка переведена в стационар и ее жизни ничего не угрожает. По данным следствия, в этот же вечер на улице Съездовской в Омске, около 20.40, подозреваемый напал на 20-летнюю девушку, угрожая ножом, и похитил ее пакет с вещами."Благодаря совместным согласованным действиям следователей и сотрудников полиции был установлен маршрут передвижения подозреваемого, который после совершенных преступлений пришел к себе домой, где его и задержали", - добавляется в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия. Они изъяли нож и другие предметы, оставленные подозреваемым. Проводятся допросы и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления. Задержанного мужчину планируется заключить под арест. Также он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.Ход расследования находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html
https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html
https://ria.ru/20200409/1569768216.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Омске задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
Грабителя, изрезавшего ножом 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 81-летнюю пенсионерку в подъезде, задержали в Омске, сообщает
СК РФ.
Ранее сообщалось, что 26 октября неизвестный в Омске подкараулил у многоэтажного дома 81-летнюю пенсионерку, зашел за ней в подъезд и, несколько раз ударив ее ножом, отобрал сумку с кошельком. Пожилую женщину госпитализировали.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство и разбойного нападения на пожилую женщину по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), задержан 32-летний подозреваемый", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что сейчас пенсионерка переведена в стационар и ее жизни ничего не угрожает. По данным следствия, в этот же вечер на улице Съездовской в Омске, около 20.40, подозреваемый напал на 20-летнюю девушку, угрожая ножом, и похитил ее пакет с вещами.
"Благодаря совместным согласованным действиям следователей и сотрудников полиции был установлен маршрут передвижения подозреваемого, который после совершенных преступлений пришел к себе домой, где его и задержали", - добавляется в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия. Они изъяли нож и другие предметы, оставленные подозреваемым. Проводятся допросы и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления. Задержанного мужчину планируется заключить под арест. Также он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.
Ход расследования находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина
.