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В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221028/gosduma-1827414731.html
В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах
В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах - РИА Новости, 28.10.2022
В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах
Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП) рассказал РИА Новости, что будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:42
2022-10-28T09:43
культура
общество
госдума рф
театр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП) рассказал РИА Новости, что будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам государственных театров, получающих средства из бюджета, следует отправиться в агитационную бригаду."Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов", - сказал Гусев.По словам парламентария, соответствующий законопроект будет подготовлен."Да, будут", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли эти предложения оформлены в виде законопроекта.Он отметил, что деятели культуры, получающие средства из бюджета, в случае высказывания "против политики государства" должны перестать получать "государственные деньги"."Все те, кто получают государственные деньги в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать эти деньги получать", - добавил он.
https://ria.ru/20221026/yazyk-1827050189.html
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общество, госдума рф, театр
Культура, Общество, Госдума РФ, Театр
09:42 28.10.2022 (обновлено: 09:43 28.10.2022)
 
В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах

В ГД обсуждают законопроект о выступлении в агитбригадах артистов государственных театров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП) рассказал РИА Новости, что будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам государственных театров, получающих средства из бюджета, следует отправиться в агитационную бригаду.
"Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов", - сказал Гусев.
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По словам парламентария, соответствующий законопроект будет подготовлен.
"Да, будут", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли эти предложения оформлены в виде законопроекта.
Он отметил, что деятели культуры, получающие средства из бюджета, в случае высказывания "против политики государства" должны перестать получать "государственные деньги".
"Все те, кто получают государственные деньги в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать эти деньги получать", - добавил он.
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