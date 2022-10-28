https://ria.ru/20221028/gosduma-1827414731.html

В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах

В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах - РИА Новости, 28.10.2022

В ГД намерены обязать артистов театров выступать в агитбригадах

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП) рассказал РИА Новости, что будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:42

2022-10-28T09:42

2022-10-28T09:43

культура

общество

госдума рф

театр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП) рассказал РИА Новости, что будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам государственных театров, получающих средства из бюджета, следует отправиться в агитационную бригаду."Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов", - сказал Гусев.По словам парламентария, соответствующий законопроект будет подготовлен."Да, будут", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли эти предложения оформлены в виде законопроекта.Он отметил, что деятели культуры, получающие средства из бюджета, в случае высказывания "против политики государства" должны перестать получать "государственные деньги"."Все те, кто получают государственные деньги в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать эти деньги получать", - добавил он.

https://ria.ru/20221026/yazyk-1827050189.html

https://ria.ru/20221027/artisty-1827204455.html

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общество, госдума рф, театр