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Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью руководителя регионального подразделения медиагруппы " Россия... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:15

2022-10-28T20:15

2022-10-28T21:23

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью руководителя регионального подразделения медиагруппы " Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

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светлана захарова, мария захарова, дмитрий киселев, великобритания, москва, симферополь, профиль, общество