20:15 28.10.2022 (обновлено: 21:23 28.10.2022)
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста "России сегодня" Бабаевой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью руководителя регионального подразделения медиагруппы " Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
"Читаю "Погибла журналист Светлана Бабаева". Подумала: "Надо посмотреть, из какого она СМИ". Начала искать - РИА Новости. Руководитель отделения в Симферополе… Стоп. Света Бабаева?! Все зовут тебя Светой. Потому что ты такая и есть. СВЕТА БАБАЕВА. Люблю тебя очень, Света", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.