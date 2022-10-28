https://ria.ru/20221028/germaniya-1827508274.html

Немецкий аукционист опроверг планы уничтожать предметы русского искусства

Немецкий аукционист опроверг планы уничтожать предметы русского искусства - РИА Новости, 28.10.2022

Немецкий аукционист опроверг планы уничтожать предметы русского искусства

Немецкий аукционный дом Bolland & Marotz называл фейком распространившийся в интернете видеоролик, в котором сообщается о планах провести аукцион, где якобы... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:57

2022-10-28T13:57

2022-10-28T14:17

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Немецкий аукционный дом Bolland & Marotz называл фейком распространившийся в интернете видеоролик, в котором сообщается о планах провести аукцион, где якобы будут уничтожаться предметы русского искусства.Ранее в российских Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, созданный якобы телеканалом Euronews, в котором идёт речь, что немецкий аукционный дом Bolland & Marotz намерен провести аукцион, где можно будет заплатить за уничтожение предметов русского искусства. Видео с английскими субтитрами сопровождалось постом на русском языке, в котором отмечалось, что вырученные на аукционе деньги якобы будут направлены украинским войскам. Ролик из Telegram-канала переопубликовал ряд российских интернет-изданий."Это видео - фейк, подделка", - сообщил РИА Новости представитель Bolland & Marotz. Собеседник агентства отметил, что информация о таком аукционе вымышлена, проводить его не планируется."Мы решительно дистанцируемся от подобных злонамеренных махинаций и возмущены тем, что для них используют наше имя", - добавил представитель аукционного дома. По его словам, Bolland & Marotz в настоящее время рассматривает возможность подачи судебного иска в этой связи.Также телеканал Euronews опубликовал на своём сайте опровержение, назвав "фейком" видео о "российском аукционе произведений искусства". "Euronews не производил и не публиковал это видео", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что графика и формат видео были использованы без согласия Euronews. "Мы принимаем меры по удалению этого видео со всех платформ и активно расследуем, как появилось это фейковое видео", - добавили представители канала.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827269143.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, новости культуры