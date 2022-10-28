12:59 28.10.2022 (обновлено: 15:47 28.10.2022)
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях Германии с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи слова приводит Reuters.
"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — отметил глава государства.
"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — отметил глава государства.
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Германия "погрузилась в новую эпоху — во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели", продолжил Штайнмайер. Он отметил опасность разрастания "пожара войны" в Европе.
Президент ФРГ в минувший вторник посетил Киев с необъявленным визитом. Штайнмайер с 2013 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель и принимал активное участие в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.