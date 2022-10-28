https://ria.ru/20221028/germaniya-1827471865.html

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией - РИА Новости, 28.10.2022

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией

Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:59

2022-10-28T12:59

2022-10-28T15:47

в мире

франк-вальтер штайнмайер

владимир путин

россия

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6e2fe73e702b19ace7f3f5d402882b.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи слова приводит Reuters."Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — отметил глава государства. Германия "погрузилась в новую эпоху — во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели", продолжил Штайнмайер. Он отметил опасность разрастания "пожара войны" в Европе.Президент ФРГ в минувший вторник посетил Киев с необъявленным визитом. Штайнмайер с 2013 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель и принимал активное участие в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827442391.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827408197.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин, россия, украина, германия