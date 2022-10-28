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Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией - РИА Новости, 28.10.2022
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Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией - РИА Новости, 28.10.2022
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:59
2022-10-28T15:47
в мире
франк-вальтер штайнмайер
владимир путин
россия
украина
германия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи слова приводит Reuters."Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — отметил глава государства. Германия "погрузилась в новую эпоху — во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели", продолжил Штайнмайер. Он отметил опасность разрастания "пожара войны" в Европе.Президент ФРГ в минувший вторник посетил Киев с необъявленным визитом. Штайнмайер с 2013 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель и принимал активное участие в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827442391.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин, россия, украина, германия
В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия
12:59 28.10.2022 (обновлено: 15:47 28.10.2022)
 
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией

Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях Германии с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине привела к "эпохальному разрыву" связей между Берлином и Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи слова приводит Reuters.

"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — отметил глава государства.
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Германия "погрузилась в новую эпоху — во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели", продолжил Штайнмайер. Он отметил опасность разрастания "пожара войны" в Европе.
Президент ФРГ в минувший вторник посетил Киев с необъявленным визитом. Штайнмайер с 2013 по 2017 год занимал пост министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель и принимал активное участие в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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