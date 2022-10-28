https://ria.ru/20221028/gaz-1827677380.html

СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу

СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу - РИА Новости, 28.10.2022

СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу

Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:59

2022-10-28T21:59

2022-10-28T22:27

в мире

владимир путин

россия

прага

европа

нато

евросоюз

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_687:471:3283:1931_1920x0_80_0_0_6802a44847821d1316d884169fbedfe0.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning.Демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание со ссылкой на полицию добавила, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.Протестующие размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.Кроме того, акцию меньшего масштаба провели в другом крупном чешском городе Брно.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные энергоресурсы, поставляемые Москвой, были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации ЕС, говорил он.

https://ria.ru/20221027/chekhiya-1827255788.html

россия

прага

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, прага, европа, нато, евросоюз, цены на нефть