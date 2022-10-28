21:59 28.10.2022 (обновлено: 22:27 28.10.2022)
СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу
Prague Morning: чехи вышли на улицы, призывая к диалогу с Россией по поставкам газа
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning.
"Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы", — говорится в материале.
Демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание со ссылкой на полицию добавила, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.
Протестующие размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.
Кроме того, акцию меньшего масштаба провели в другом крупном чешском городе Брно.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные энергоресурсы, поставляемые Москвой, были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации ЕС, говорил он.
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