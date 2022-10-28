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СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу - РИА Новости, 28.10.2022
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СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу
СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу
Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:59
2022-10-28T22:27
в мире
владимир путин
россия
прага
европа
нато
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цены на нефть
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning.Демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание со ссылкой на полицию добавила, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.Протестующие размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.Кроме того, акцию меньшего масштаба провели в другом крупном чешском городе Брно.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные энергоресурсы, поставляемые Москвой, были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации ЕС, говорил он.
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в мире, владимир путин, россия, прага, европа, нато, евросоюз, цены на нефть
В мире, Владимир Путин, Россия, Прага, Европа, НАТО, Евросоюз, Цены на нефть
21:59 28.10.2022 (обновлено: 22:27 28.10.2022)
 
СМИ: чехи вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу

Prague Morning: чехи вышли на улицы, призывая к диалогу с Россией по поставкам газа

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства России в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning.
"Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы", — говорится в материале.
Демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание со ссылкой на полицию добавила, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.
Протестующие размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.
Кроме того, акцию меньшего масштаба провели в другом крупном чешском городе Брно.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные энергоресурсы, поставляемые Москвой, были конкурентным преимуществом ЕС, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации ЕС, говорил он.
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